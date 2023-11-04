Зачищают туннели: какие успехи ЦАХАЛ в войне с ХАМАС

Армия обороны Израиля успешно проводит наземную операцию в Секторе Газа. ЦАХАЛ сокращает территорию, которую ХАМАС контролирует в Секторе Газа и фактически отрезал значительную часть террористов в городе Газа.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский политический и общественный деятель Ариэль Бульштейн. Отметим, что Армия обороны Израиля прорвала первую линию обороны ХАМАС

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Проверка боем

Параллельно с этим израильская армия уничтожает военные объекты по всей территории Сектора Газа. В первую очередь, те объекты, откуда террористы запускают ракеты по Израилю, склады палестинских боевиков, а также тоннели.

Пресловутые туннели, суммарно достигающие общего расстояния 500 километров. "Невероятный" проект ХАМАС, стоивший миллиарды долларов. Те миллиарды, которые международное сообщество выделяло для помощи гражданским. Однако террористы использовали эти деньги для того, чтобы вооружиться до зубов,

– сказал израильский политический и общественный деятель.

Хезболла пока полномасштабно не присоединилась к военным действиям, но проверяет боем. Каждый день есть попытки запускать ракеты на израильские города и села. Кроме того, террористы пытаются проникнуть через границу, а также производить обстрелы противотанковым оружием.

"В этом вопросе ЦАХАЛ перешел от ответных действий к превентивным и практически каждая группа террористов, пытающаяся совершить подобные действия против Израиля, уничтожается еще до первого выстрела", – добавил Бульштейн.

Присоединится ли Хезболла к военным действиям: смотрите видео

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