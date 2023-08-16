Враг пытался несколько раз штурмовать эти участки, жестко обстреливал и наносил авиаудары. Однако, к счастью, у оккупантов ничего не получилось. Об этом 24 Каналу рассказал спикер 128-й отдельной бригады теробороны города Днепр Александр Курбатов.

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"Враг ведет себя, как всегда, другое дело, что ему мало что удается. И, несмотря на это, наши соседи 35-я бригада морской пехоты освободила Урожайное. Поздравляем собратьев с этим достижением", – сказал Курбатов.

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Сложных моментов много

Людям, которые слушают или читают рассказы бойцов, может показаться, что победа над врагом дается легко как прогулка. На самом деле это совсем не так. Как отметил представитель 128-й отдельной бригады теробороны города Днепр, нашим бойцам было очень тяжело, ведь шли кровавые бои, из которых украинские воины вышли победителями.

Самый сложный этап любой войны – это тот, который прямо перед тобой. Самое сложное сражение – это то, в котором ты сейчас участвуешь. Когда через несколько лет ты оглянешься, скажешь, что какой-то был тяжелее или легче, но в общем самый сложный бой, который продолжается прямо сейчас. Ибо летают пули, снаряды, обломки, ракеты,

– подчеркнул Курбатов.

Для каждого украинского бойца важно продержаться, пережить этот бой, а потом будет следующий. Сейчас бойцам сложно сказать, где было сложнее, а где легче. Ибо было такое, что даже трудно представить. Например, продолжавшиеся по несколько суток обстрелы, и вся надежда только на то, что в тебя не попадет.

После того как боец побывал в таких обстоятельствах, он остается на этом месте и продолжает бой. Поэтому неправильно говорить, что наши защитники прошли самый трудный момент. У них было так много сложных моментов, что сравнить сложно.

"Главное, что мы продвигаем вперед, врагу не удается выбить нас, несмотря на то, что он активно пытается это сделать. Трудно, но мы здесь и идем вперед", – добавил представитель 128-й отдельной бригады теробороны города Днепр.

Освобождение Старомайорского: коротко