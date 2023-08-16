Ворог намагався кілька разів штурмувати ці ділянки, жорстко обстрілював та завдавав авіаудари. Однак, на щастя, в окупантів нічого не вийшло. Про це 24 Каналу розповів речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро Олександр Курбатов.

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"Ворог поводить себе, як завжди, інша справа, що йому мало що вдається. І, попри це, наші сусіди 35-а бригада морської піхоти звільнили Урожайне. Вітаємо побратимів з цим досягненням", – мовив Курбатов.

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Складних моментів багато

У людей, які слухають чи читають розповіді бійців, може скластися враження буцімто перемога над ворогом дається легко як прогулянка. Насправді це зовсім не так. Як зазначив речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро, нашим бійцям було дуже важко, адже йшли криваві бої, з яких українські воїни вийшли переможцями.

Найскладніший етап будь-якої війни – це той, який прямо перед тобою. Найскладніший бій – це той, у якому ти зараз береш участь. Коли через кілька років ти оглянешся, то скажеш, що якийсь був важчий чи легший, але загалом найскладніший бій той, який триває прямо зараз. Бо літають кулі, снаряди, уламки, ракети,

– наголосив Курбатов.

Для кожного українського бійця важливо протриматися цей бій, пережити його, а потім буде наступний. Зараз бійцям важко сказати, де було складніше, а де легше. Бо було таке, що навіть важко уявити. Наприклад, обстріли, які тривали по кілька діб, і вся надія лише на те, що в тебе не влучить.

Після того, як боєць побував у таких обставинах, він залишається на цьому місці й продовжує бій. Тому неправильно говорити, що наші захисники пройшли найтяжчий момент. У них було так багато складних моментів, що порівняти важко.

"Головне, що ми просуваємо вперед, ворогу не вдається вибити нас, попри те, що він активно намагається це зробити. Важко, але ми тут і йдемо вперед", – додав речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро.

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