Об этом 24 Каналу рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Собственно эти два храма уже вернули государству окончательно.

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Юридический процесс

Ткаченко отметил, что есть юридический процесс передачи Успенского собора и Трапезной церкви государству. Соглашение между заповедником и УПЦ МП истекло 31 декабря. Церкви принадлежали государству и будут принадлежать государству. В настоящее время религиозная организация должна забрать свои вещи и момент передачи должен быть официально зафиксирован.

Создана межведомственная комиссия, которая должна изучить вопрос о порядке использования имущества религиозными организациями, в том числе в лавре. Она начала свою работу, после ее завершения будем об этом говорить подробнее,

– заметил министр культуры и информационной политики.

Он добавил, что в министерство поступила просьба от Блаженнейшего Епифания, настоятеля ПЦУ, чтобы провести здесь службу на Рождество 7 января. То есть, эти храмы будут переданы ПЦУ только на период праздников.

Возвращение всех комплексов лавры государству

По словам Министра культуры и информационной политики, межведомственная комиссия создана еще и для того, чтобы рассмотреть механизмы возвращения лавры государству. Она должна изучить все вопросы законности использования этого имущества.

"У нас уже есть некоторые предварительные результаты. Пока объявлять их не буду, потому что разные ведомства принимают участие в работе этой комиссии. После ее работы уже будут обнародованы определенные результаты", – подчеркнул Ткаченко.

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Претензии от РПЦ или России

Он продолжил, что важный аспект того, что Украина действует четко в рамках своего законодательства. Цивилизованный и законный способ. Завершилось соглашение, создана комиссия, подписан акт. Как бы они ни использовали. Они ведут войну против нас.

Что можно больше сделать? Если к этому хочет присоединиться церковь, пусть об этом скажет,

– подчеркнул министр культуры и информационной политики.

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