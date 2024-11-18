Реверс нездорового рассудка или почему Украина – не страна робингудов

Думаю, никто не поспорит, что местное самоуправление было и есть одним из ключевых столпов нашей борьбы против оккупанта. Громады масштабно помогали и продолжают помогать Вооруженным Силам, страдают от ударов врага и отстраивают разрушенное, занимаются ВПЛ, принимают раненых и лечат ветеранов, заботятся о семьях военных. Все это время громады были надежной опорой государства.

Нелогичность изъятия средств

Важно также понимать: чтобы выиграть войну, нам нужна не только мощная армия, но и сильная и работающая экономика. Войско финансируется из бюджета, а бюджет формируется из налогов, которые платят граждане и бизнес. Если не будет работать экономика – не будет откуда содержать армию. И это путь к поражению. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Заметьте Как работает маркетплейс CodeUA и какие возможности создает для Украины

Эти простые истины вроде очевидны, но учитывая перипетии с принятием бюджета-2025, получается что не для всех наших чиновников и нардепов.

Есть такое понятие, как реверс, то есть изъятие средств из местных бюджетов в государственный. Изъятие происходит тогда, когда общины имеют более высокие по сравнению со средними в стране показатели сбора налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть в общинах налажена работа, развиваются производства и другие бизнесы, создаются рабочие места, соответственно, увеличивается объем уплаченного НДФЛ. И за это им "благодарность" – обязанность платить реверсную дотацию, то есть отдавать часть средств государству.

Таких общин в Украине есть 189, которые успешные и финансово состоятельные, несмотря на войну. Это же хорошо для страны, правда? Ведь если в этих общинах хорошо с местным бюджетом, то это автоматически означает, что и государственный бюджет хорошо наполняется. Больше налогов – большая поддержка ВСУ – ближе к Победе!

Как бы должно было поступить мудрое государство?

Во-первых, дать возможность развиваться успешным. В идеале – даже поддерживать их. Но в украинских реалиях такими категориями никто не мыслит. Хотелось бы просто, чтобы не мешали и не забирали то, что принадлежит обществу, принадлежит людям.

Во-вторых, эффективное государство должно помогать тем, кто нуждается. Действительно, есть прифронтовые громады, есть те, кому сложнее. И это одна из функций государства – им помогать.

Как же ведет себя власть? Изымает реверс у успешных громад, лишая стимула для работы и возможности поддерживать армию. Зато сохраняет за собой дотацию (в значительно большем размере), которую фактически будет распределять в ручном режиме.

Читайте также Гражданские имеют искаженное представление о войне: как здесь все на самом деле

Ну такая себе в теории страна политиков-робингудов! Только вот мы живем не в сказке и враг наш – не король и его лихие порядки, а очень хладнокровная страна-сосед.

Эти гипотетически-благородные намерения – это дорога в никуда, которая забетонирует любое развитие экономических процессов. Невыгодно быть успешным – удобно быть дотационным. Без экономики, работающей, войну невозможно выиграть. Сколько бы помощи не выделяли наши международные партнеры.

Поддержка без посредника

Вы скажете, что в стране война и нужны средства на ВСУ. Именно так, и местное самоуправление обеспечивает эту поддержку. Скажем, город Львов в этом году на помощь армии потратит более 1 миллиарда гривен. И это несмотря на то, что в 2014 году было изъято так называемое военное НДФЛ.

Кстати, изъятие произошло, но эти средства государственными структурами так и не были использованы в полном объеме. В менеджменте это называется бутылочное горло (bottleneck) – узкое место в производственном или управленческом процессе, что не позволяет обеспечить эффективность.

Когда в стране поднялся шум из-за реверса, тогда начали искать объяснения такого поступка. Что нужно помогать прифронтовым общинам, которым значительно труднее. Да, им труднее, и тыловые города таким общинам помогали и готовы в дальнейшем помогать.

Важно 2,5 года как "Азов" в плену: как поддержка пленных объединяет общество и вдохновляет других

Но хотим это делать напрямую: через межмуниципальные соглашения и прямые субвенции. Тогда средства точно дойдут до адресата, а не растворятся в общем бюджетном котле и не застрянут в "бутылочном горле" неэффективных бюрократических процедур.

Наше предложение таково: отказаться от изъятия у громад реверсной дотации, но определить целевым назначением этих средств непосредственную поддержку ВСУ и прифронтовых громад. Такая поддержка не потребует посредников. Это будет справедливо и эффективно. Уверен, с таким подходом согласятся все 189 громад, которые подпадают под реверс.

Проблема реверса раскалывает общество и унижает общины, противопоставляет государственный и местный интересы. Вместо этого, чтобы сохранить страну, нам нужно единство. Единство всех государственных институтов, местного самоуправления, гражданского общества. Все должны работать в унисон ради единой цели. А наконечником этого объединения усилий являются, конечно, Вооруженные Силы Украины, которые били врага и продолжают бить. В этом и только в этом случае будет такая желанная Победа.