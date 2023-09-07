Силы обороны совершили успешный штурм к югу от Бахмута: актуально о ситуации на фронте

Силы обороны в ходе штурмовых действий имеют частичный успех к югу от Бахмута. Защитники вытесняют врага с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 7 сентября. Отмечают, что оперативная обстановка на Востоке и на юге Украины остается сложной. За сутки произошло 34 боевых столкновения.

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Враг нанес 4 ракетных, 62 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В то же время, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поражены:

склад боеприпасов,

5 артиллерийских средств,

2 пункта управления,

2 зенитно-ракетных комплекса врага.

Ситуация по всем направлениям фронта

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 34 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениям враг нанес авиационные удары в районах Поповки Черниговской области, Грабовского, Старикового Сумской области, Гранова Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, это, в частности, Блешня Черниговской области, Казачье, Угрееды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Синьковки. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двухлетняя Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили атаки врага в районе Новоегоровки Луганской области. Россияне нанесли авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районах Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Северное Донецкой области.

В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют врага с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

– говорится в возведении.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Урожайного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов вблизи Малой Токмачки, Роботиного, Омельника Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационных ударов у Казацкого и Одрадокаменки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновке, Херсону, Огромному, Томину Балку Херсонской области.

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении

ВСУ ведут наступление на Бахмутском направлении и преуспевают. В то же время оккупанты пытаются пробить оборону на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

На юге направление нашего пришествия. На Востоке – вражеского. Но Восток неоднороден, там есть 4 направления, где враг пытается пробить нашу оборону: Купянское, Лиманское, Авдеевское и Марьинское. Но там есть и Бахмутское направление, где сейчас у нас есть успехи, мы там постепенно наступаем,

– сказала Маляр.

Она также отметила, что враг пытается остановить наступление ВСУ на фронте, и "основное сражение идет вокруг того, чтобы остановить наши Вооруженные силы".

По словам замминистра, есть обострение на Купянском, Лиманском и довольно сложная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях.