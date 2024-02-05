Несколько секунд до столкновения: ракета хуситов впервые настолько близко подлетела к эсминцу США

На прошлой неделе йеменские хуситы запустили ракету по американскому военному кораблю. Эсминец США впервые применил "последнюю линию обороны".

Инцидент произошел во вторник, 30 января, в Красном море. Кораблю ВМС США чудом удалось избежать ракетного удара.

Смотрите также В США хотят голосовать за деньги Израиля без Украины: политолог оценил риски

За милю от катастрофы

Как сообщают СМИ, крылатая ракета, которую запустили хуситы, приблизилась на милю (1,6 километра) от эсминца США, прежде чем ее сбили. Это означает, что до столкновения оставалось буквально несколько секунд.

Ранее эсминцы перехватывали эти ракеты на расстоянии восьми миль или более. Однако ситуация с кораблем USS Gravely сложилась иначе. Ему пришлось применить так называемую "последнюю линию обороны" – систему вооружения ближнего расположения (CIWS). Это первое использование судном США этой системы с осени 2023 года, когда хуситы начали атаковать американские корабли.

: CIWS – автоматический пулемет, предназначен для перехвата на близком расстоянии. Он является одним из последних рубежей обороны, которым корабль может сбить приближающуюся ракету. Его используют тогда, когда другие уровни защиты не смогли перехватить вражескую цель.

Этот случай, отмечают журналисты, ярко свидетельствует о том, что угроза хуситов для ВМС США, а также торгового судоходства в Красном море, остается очень серьезной даже после массированных ударов Вашингтона и союзников по инфраструктуре хуситов в Йемене.

Кроме того, это событие свидетельствует о том, что Иран поставляет хуситам передовое оружие и военные технологии.

Директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако, отметил, что даже медленные ракеты, полученные хуситами от Ирана, могут преодолеть милю за считанные секунды, а время принятия решения для командиров военных кораблей сокращается из-за узких водных путей в Красном море.

По словам Карако, вызов противовоздушной обороны заключается в "проблеме мощности", поскольку военные корабли США имеют ограниченный запас ракет-перехватчиков для использования. "Мы не можем позволить себе сидеть здесь и играть в ловлю бесконечно", – сказал он.

Обострение конфликта между США и хуситами: что известно