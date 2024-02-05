Інцидент стався у вівторок, 30 січня, у Червоному морі. Кораблю ВМС США дивом вдалося уникнути ракетного удару.

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За милю від катастрофи

Як повідомляють ЗМІ, крилата ракета, яку запустили хусити, наблизилася на милю (1,6 кілометра) від есмінця США, перш ніж її збили. Це означає, що до зіткнення лишалося буквально кілька секунд.

Раніше есмінці перехоплювали ці ракети на відстані восьми миль або більше. Однак ситуація з кораблем USS Gravely склалася інакше. Йому довелося застосувати так звану "останню лінію оборони" – систему озброєння близького розташування (CIWS). Це перше використання судном США цієї системи з осені 2023 року, коли хусити почали атакувати американські кораблі.

Довідка: CIWS – автоматичний кулемет, призначений для перехоплення на близькій відстані. Він є одним із останніх рубежів оборони, яким корабель може збити ракету, що наближається. Його використовують тоді, коли коли інші рівні захисту не змогли перехопити ворожу ціль.

Цей випадок, зазначають журналісти, яскраво свідчить про те, що загроза хуситів для ВМС США, а також торгівельного суднопластва у Червоному морі, залишається дуже серйозною навіть після масованих ударів Вашингтона і союзників по інфраструктурі хуситів у Ємені.

Крім того, ця подія свідчить про те, що Іран постачає хуситам передову зброю та військові технології.

Директор проекту протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако, наголосив, що навіть повільніші ракети, отримані хуситами від Ірану, можуть подолати милю за лічені секунди, а час прийняття рішення для командирів військових кораблів скорочується через вузькі водні шляхи в Червоному морі.

За словами Карако, виклик протиповітряної оборони полягає у "проблемі потужності", оскільки військові кораблі США мають обмежений запас ракет-перехоплювачів для використання. "Ми не можемо дозволити собі сидіти тут і грати в ловлю нескінченно", – сказав він.

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