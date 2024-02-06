В последнее время от некоторых чиновников в странах Запада можно услышать об "усталости от войны" в Украине. Из-за этого якобы уменьшается уровень поддержки.

В эксклюзивном интервью канадскому изданию глава Главного управления разведки Кирилл Буданов высказал свое мнение по этому поводу. Он заявил, что в Украине идет война, поэтому говорить об "интересе" нецелесообразно.

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Так, канадские журналисты поинтересовались, обеспокоен ли Буданов тем, что союзники Украины через почти 2 года полномасштабной войны теряют интерес. На этот вопрос глава ГУР ответил довольно лаконично.

Это не телевизионное шоу, чтобы интересоваться или нет. Это война,

– подчеркнул Буданов.

В канадском издании добавили, что с начала полномасштабного вторжения правительство во главе с Джастином Трюдо непоколебимо поддерживает Украину. Так, Канада выделила более 2,4 миллиарда долларов на военную помощь, передавала ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, артиллерии и танков.

Европейцы не должны "привыкать" к войне в Украине

Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai1 отметил, что европейцы не должны привыкать к войне в Украине, поскольку это может быть очень опасным явлением. Президент объяснил, что это может привести к тому, что Путин придет со своим войском в страны Запада.

Он добавил, что сейчас мир привыкает к войне России против Украины. Это влияет на поддержку и снижает свое внимание к конфликту.

Люди привыкают даже к тем вещам, что тысячи украинских детей были депортированы. Сначала это был ужас для Европы. Сначала нам помогали, недавно мы сделали даже международную коалицию,

– объяснил он.

Однако президент Украины считает большой ошибкой, что украинцы и европейцы могут привыкать к войне. Зеленский объяснил, что привыкать к войне можно только на расстоянии, но когда "война приходит к тебе, привыкнуть к ней стопроцентно невозможно и недопустимо". Более того, он предположил, что такое "привыкание" может привести к тому, что страны мира также могут оказаться под угрозой нападения Путина. При таком развитии событий, по мнению Зеленского, начнется хаос, тысячи европейцев будут не готовы к такому и окажутся в эмиграции.