Тотальное видеонаблюдение и поиск уклонистов: что известно о законе и какая власть будет у МВД

"Большой Брат следит за тобой" – это лозунг антиутопии Джорджа Оруэлла может воплотиться в жизнь в Украине уже в скором времени. В повестку дня Верховной Рады включили законопроект, вводящий тотальное видеонаблюдение за гражданами везде, где только можно. Система будет распознавать лица и иметь доступ ко всем возможным данным человека.

Сейчас это только предложение. Чтобы оно стало законом, законопроект должен поддержать парламент, а затем – подписать президент. Центр совместных действий объясняет, как введение тотального видеомониторинга грозит уничтожить приватность, и какие еще риски несет эта идея.

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Массовая слежка ради благих целей?

Законопроект о единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности предлагает непрерывное видеонаблюдение за гражданами и их автомобилями в местах общего пользования, на предприятиях, в учреждениях образования и здравоохранения.

На практике это будет означать, что камеры будут везде, где их можно установить. Как только человек переступает порог дома – он уже в объективе. Камеры в автоматическом режиме будут записывать видео и звук. Все это – якобы для безопасности самих граждан и предотвращения преступности.

Система будет иметь функцию распознавания лица и сможет получать персональные данные из государственных реестров налогоплательщиков, демографического реестра, системы биометрической верификации, реестра транспорта. Владельцем и распорядителем системы будет МВД.

В распоряжение видеонаблюдателей окажутся:

оцифрованный образ лица;

имя, дата и место рождения, пол;

информация о месте проживания и гражданстве;

номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта.

Система будет хранить данные 15 лет. Все это будет действовать не только во время войны – мера не временная, а постоянная. Если этот "Большой Брат" заработает – это навсегда.

Основное право каждого человека – это право на приватность. Постоянное наблюдение за людьми устраняет эту границу, позволяя государству или другим силам отслеживать каждое движение граждан. В результате можно получить самоцензуру, страх выражать свое мнение, ограничение свободы слова. Люди уже жили так во времена СССР,

– говорит аналитик Центра совместных действий Ирина Корженкова.

Сейчас тоже есть камеры. Как они работают?

Сегодня в Украине нет единой централизованной системы видеомониторинга. Камеры часто устанавливает бизнес, чтобы предотвратить кражи и порчу имущества. Делают это и различные организации и органы власти, но использование камер наблюдения не регулируется единым законом. Хотя и устанавливать их не запрещено.

Однако по закону "О защите персональных данных", видеонаблюдение не может быть скрытым. В месте, где введется видеонаблюдение, должно быть соответствующее предупреждение. К тому же угол записи не может охватывать частные дома.

Законопроект предлагает, что организации, предприятия и учреждения должны передавать данные с собственных камер в эту единую систему МВД.

Должны это делать и граждане, если их личная камера полностью или частично охватывает публичные места. То есть государство в лице МВД будет иметь доступ ко всем камерам в режиме реального времени.

Когда государство имеет доступ к огромным объемам данных о поведении граждан, оно может использовать эту информацию для манипуляций, дискриминации и репрессий. Это общество, где каждый боится выступить против власти. Хотим ли мы чего-то подобного – риторический вопрос,

– замечает аналитик.

По ее мнению, само по себе видеонаблюдение не является плохим и действительно может помочь в борьбе с преступностью. Но когда этот процесс становится тотальным и неконтролируемым, он превращается в мощный инструмент для ограничения свобод и прав человека.

Этот законопроект грозит прежде всего сворачиванием демократии, ведь он опасно распространяет влияние МВД на все общество. Если эту инициативу введут, Украина рискует превратиться в полицейское государство,

– отмечает юрист.

Видеонаблюдение поможет задерживать уклонистов?

Поскольку законопроект предлагает следить за всеми людьми в публичных местах, то это вполне возможно, отмечает аналитик Ирина Корженкова.

То есть камера сможет идентифицировать военнообязанного где угодно на улице: когда тот будет делать покупки в магазине, посещать больницу или прогуливаться по скверу. Более того, даже по дороге к этим местам, ведь на камеры хотят устанавливать на всех улицах и переулках.

В этом контексте также логично следить за авто, в частности на стоянках и парковках. Ведь уже принятый закон о мобилизации предусматривает ограничение права управлять автомобилем для тех, кто уклоняется от службы в армии.

Поскольку полиция будет иметь данные в режиме реального времени, то сможет быстро найти транспортное средство и его владельца.

Если ничего не нарушаете, вы в безопасности? – Нет!

Важно понимать, что существует ряд рисков и проблем, которые выходят за пределы поведения граждан.

Во-первых, нередки случаи ложного срабатывания системы распознавания лиц. Так, в США за ограбление и угон авто арестовали женщину на 8 месяце беременности – впоследствии оказалось, что система ошиблась. То есть даже если вы – законопослушный гражданин, есть риск стать жертвой ошибочных действий системы.

Во-вторых, граждане часто не имеют доступа к информации о том, как их личные данные используются и кто имеет к ним доступ. Это порождает риск неэтичного или незаконного использования видеоматериалов.

В-третьих, постоянное наблюдение может заставлять людей менять свое поведение, даже если они не делают ничего противозаконного. Например, граждане могут прекратить какую-то активность (скажем, ходить на митинг), опасаясь, что их поведение используют против них, даже без нарушения закона.

И в конце концов, даже если действия человека сегодня не нарушают закон, завтра закон может измениться. То, что раньше было допустимым, станет незаконным. В таких условиях видеоданные можно использовать против гражданина постфактум.

Системы видеомониторинга могут стать мишенью для хакеров или мошенников. Даже если вы не нарушаете закон, ваши личные данные могут похитить и использовать преступники.

Поможет ли видеонаблюдение бороться с российским ПО?

Один аргумент авторов и МВД, которое может стать распорядителем мегабазы с чувствительными данными граждан, касается необходимости борьбы с российским программным обеспечением. Однако для того, чтобы искоренить вражеское ПО, надо только обязать сертифицировать или лицензировать программное обеспечение видеокамер.

Законопроект предусматривает гораздо более широкие полномочия для правоохранительных органов. Демократические страны не создают инструментов тотального, централизованного контроля за своими гражданами, потому что это посягает на их свободу и частную жизнь,

– подчеркивает Ирина Корженкова.

Эксперт отмечает, что законодательство, которое угрожает приватности, должно максимально четко очерчивать границы видеонаблюдения, ответственность за нарушение этих границ и гарантии приватности, чтобы однажды мы не проснулись в мире оруэлловской антиутопии.