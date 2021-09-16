Устарел, – Россия хочет, чтобы Украина пересмотрела свой закон о статусе Донбасса

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что Украина должна пересмотреть закон об особом статусе Донбасса. Кроме того, Москва делает все, чтобы формулу Штайнмайера не реализовали, а обвинили в этом Киев.

Кремль хочет "похоронить" формулу Штайнмайера

Стратегический замысел России раскрыл 15 сентября представитель России в ТКГ Борис Грызлов. Об этом заявил представитель Донецкой области Даниил Гармаш.

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Оказывается, закон об особом статусе, принятый еще в 2014 году, им уже не нравится – "устарел",

– рассказал Гармаш.

Пересмотра закона Россия требует, чтобы "похоронить" формулу Штайнмайера. "Они хотят, чтобы процесс был бесконечен", – пояснил политик. Он подчеркнул, что идея Кремля сомнительна, ведь закон об особом статусе Донбасса одобрили по итогам минских соглашений.

После заседания ТКГ 15 сентября Гармаш убежден, что формулу Штайнмайера обязательно имплементируют в украинское законодательство в 2021 году.

Россия хочет обвинить Украину в невыполнении обязательств

В декабре закон об особом статусе Донбасса теряет силу. Продлит ли его действие Верховная Рада еще на год – неизвестно. Согласовать текст поправки будет уже физически невозможно, ведь к тому времени осталось лишь 2 – 3 заседания ТКГ. Москва в свою очередь блокирует обсуждение.

Тактическая цель России заключается в том, чтобы обвинить Украину в невыполнении договоренностей нормандской четверки в Париже в 2019 году.

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В процессе подготовки встречи министров иностранных дел нормандской четверки, Москве, которая не выполнила ни одного обязательства своего президента, хотя бы один такой "грех" Киева будет очень кстати,

– пояснил Гармаш.

Что известно о формуле Штайнмайера Она предусматривает принятие Верховной Радой нового закона об особом порядке местного самоуправления на территории временно оккупированного Донбасса. Так, в Донецкой и Луганской области должны состояться местные выборы после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины. В то же время ОБСЕ должна зафиксировать, что голосование состоялось в соответствии с международными стандартами.

Полный текст публикации Даниила Гармаша в Фейсбуке:

"Не морочьте голову! Откройте КПВВ и прекратите выдумывать причины их не открывать!". Возможно, впервые глава украинской делегации в ТКГ Алексей Резников был таким "недипломатичным"! Ситуацию с открытием двух новых КПВВ на Луганщине можно было бы уже назвать анекдотом, если бы от нее не страдали настоящие, живые люди. Мы в очередной раз услышали, что ОРДЛО не открывает КПВВ в Счастье и Золотом, потому что Украина не предоставляет "круглосуточных гарантий безопасности". В ответ на это вице-премьер Резников просто прочитал очередное письмо Минобороны, датированное 27 августа, где четко указано о "бессрочных гарантиях безопасности и прекращения огня с украинской стороны. Более того, вице-премьер-министр Украины объяснил консультантам из Луганска, что сегодня безо всяких формальных гарантий эти КПВВ открыты с нашей стороны, там работают и гражданские, и пограничники, а через Счастье перевозят международные гуманитарные товары. ОРДЛО их принимает, несмотря на "отсутствие", как говорится, гарантии безопасности... Ответ консультанта из ОРДЛО Дейнего был очень изобретательным: "Поскольку ОБСЕ не хочет ехать в область, то, очевидно, СММ ОБСЕ не считает эти гарантии серьезными.".

При чем здесь СММ ОБСЕ, и как ее отказ куда-то ехать связан с нежеланием московских марионеток из ОРДЛО открывать уже открытые Украиной КПВВ – не понятно. Но прямо во время заседания ТКГ было отправлено очередное письмо с гарантиями безопасности, уже через СЦКК. Теперь интересно, какие оправдания они придумают.

Это то, что касалось обычных людей, захваченных "русским миром". А теперь о том, что относится к категории национальной безопасности – о политике.

После сегодняшней ТКГ стало очевидным, что в этом году имплементация формулы Штайнмайера точно будет в украинском законодательстве. Плохо это или хорошо – не оцениваю, но изменить текст формулы к закону об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не сможем. Дело в том, что, согласно Минским договоренностям, надо координировать это с консультантами, которые приглашены в ТКГ. Но Москва блокирует обсуждение обеих формул и текста поправки к закону. Сам Закон "Об особенностях... ОРДЛО" теряет свою силу в конце декабря. А до момента, когда депутаты решат, продлить ли действие еще на год, или не продлить, физически нельзя будет договориться о поправке – до часа Х осталось лишь 2 – 3 заседания ТКГ...

Более того, Москва делает все, чтобы похоронить формулу имени немецкого президента. Представитель России Борис Грызлов сегодня раскрыл стратегическую идею. Так, что "закон об особом статусе", принятый еще в 2014 году, им уже не нравится – "устарел". Поэтому они хотят пересмотреть весь закон, а не просто ввести какую-то формулу к нему! Другими словами, они хотят, чтобы процесс был бесконечным... Сомнительная идея, учитывая то, что действующий закон был одобрен в соответствии с Минском-1 и на него Комплекс мер, то есть Минск-2.

Ну и более близкая тактическая цель – обвинить Украину в невыполнении своих обязательств на саммите Н-4 в Париже. В процессе подготовки встречи министров иностранных дел Н-4, которая может состояться на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Москве, которая не выполнила ни одного обязательства своего президента, хотя бы один такой "грех" Киева очень уместен. Вряд ли РФ сможет обвинить Украину в том, что она не выполнила формулу Штайнмайера, если сама заблокировала механизм такой реализации.