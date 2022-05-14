Уставшие, раненые, но несокрушимые: новые щемящие фото мужественных защитников "Азовстали"

Крепостью несокрушимости в Мариуполе остается завод "Азовсталь". То, что делают его защитники, можно назвать сверхчеловеческими усилиями.

Все для того, чтобы не отдать врагу и кусочка украинской земли. В распоряжении 24 канала оказались фото защитников Мариуполя на "Азовстали".

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Что известно о ситуации

На фото запечатлены пограничники, полицейские и нацгвардейцы. Они уставшие, раненые, но несокрушимо держатся.

Несокрушимые воины / Фото предоставлены бойцами из "Азовстали"

Особенно сложная ситуация с ранеными. Они ведь в условиях полной антисанитарии и без надлежащей медицинской помощи. Защитники рассказывали, что им приходится ампутировать конечности даже тем, у кого легкие ранения.

Российские захватчики при этом продолжают подло и безжалостно атаковать и штурмуют "Азовсталь". Они бьют по заводу всеми возможными видами бомб и используют множество видов вооружения. Штурм завода не прекращается.

С Россией договариваются об эвакуации

Украинские власти делают все возможное, чтобы спасти защитников "Азовстали" и вернуть их из этого ада живыми. Для этого с российской стороной ведутся переговоры. Хотят для начала эвакуировать 60 раненых, как заявляла министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Украинцы также не сидят сложа руки и стараются как можно больше информации рассказывать миру об этой проблеме. Так же большие усилия прилагают родные защитников. Жены защитников "Азовстали" даже ездили к Папе Римскому просить помощи. Ведь мировые лидеры тоже занимаются этим сложным вопросом.

Кроме того, родные защитников дали пресс-конференцию. По словам жены бойца полка "Азов" Натальи Зарицкой, на заводе "Азовсталь" ежедневно происходят циничные обстрелы и убийства раненых людей, которые, несмотря на истощение и боль, продолжают отстаивать Мариуполь.

Также с родственниками защитников "Азовстали" встречалась Ирина Верещук. Их проинформировали о тех шагах, которые украинские власти предпринимают ради спасения. Также на встрече присутствовали заместитель министра обороны Анна Маляр, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и другие. Родственников заверили, что все вместе спасут воинов.

Подробнее о переговорах относительно эвакуации: смотрите видео