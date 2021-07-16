С нами не советовались, – Устинова о том, почему "Голос" не поддержал назначение Монастырского

Верховная Рада 16 июля назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. В то же время в "Голосе" большинство депутатов воздержались от голосования.

Однако у Дениса Монастырского была поддержка в правоохранительном комитете. Об этом рассказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

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"Если говорить о "Голосе", мы не голосуем никакие назначения в Кабмин, поскольку с нами никогда никто не советуется касательно назначения", – сказала нардеп.

В то же время не было открытого конкурса, когда можно было обсудить кандидатуру министра, вносить свои предложения, соответственно, нести потом ответственность за того человека, которого назначили, добавила Устинова. Она отметила, что сейчас говорится только об ответственности монобольшинства "слуг народа", которые "сами находят людей, сами назначают, а затем снимают".

Не слишком ли быстро произошла смена главы МВД

"На самом деле я считаю, что это изменение планировалась давно и об этом все знали и внутри парламента, а также внутри комитета. О том, что это будет именно Денис Монастырский, конечно, стало известно лишь несколько дней назад", – отметила народный депутат.

То, что готовили смену Арсену Авакову, было известным фактом, об этом даже неоднократно писали в СМИ. Александра Устинова предположила, что это сделали достаточно быстро, чтобы дать возможность Авакову отстоять себя на должности министра.

Мы помним, в 2018 – или 2019 году, он тоже писал заявление на увольнение, которое потом случайно не поддержала Верховная Рада. Поэтому, чтобы сейчас такого не произошло, нашли человека, которого фактически поддержит большинство "слуг народа". И сделали эту рокировку достаточно быстро,

– сказала депутат.

Александра Устинова объяснила, почему "Голос" воздержался от голосования: смотрите видео

Монастырского назначили главой МВД: коротко