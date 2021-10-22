Устинова в Раде разбила голову: подробности инцидента
Источник:фейсбук Ольги Стефанишиной
Нардеп от партии "Голос" 22 октября травмировалась прямо в здании Верховной Рады. Для парламентария вызвали скорую.
Ольга Стефанишина заверила, что сейчас с нардепом все хорошо.
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Стефанишина констатировала, что 22 октября утро начинается не с кофе, а со скорой помощи.
Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле,
– написала Стефанишина.
Сама Устинова на своей странице в фейсбуке разместила фотографию с разбитой головой. Сообщение она саркастически подписала: "Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно".
На Александру Устинову упал дверной засов / Фото Ольги Стефанишиной
Сейчас с нардепом все в порядке / Фото Ольги Стефанишиной
Коллеги Александры и просто неравнодушные украинцы изрядно взволнованы из-за досадного инцидента. Под постом нардепа они даже предположили, что это не случайность. Вот как реагируют соцсети:
- "Божечка, как это случилось?".
- "Александра, несказанно жаль. Что случилось?".
- "Это просто ужас. Верховную Раду надо разогнать как государственный орган!".
- "Ого, береги себя, а то еще оппоненты начнут с балконов что-то бросать".
- "Здоровья вам, Александра! Но никак не могу представить, как на голову падает... засов дверной. Засов на какой высоте от пола расположен.... А голова?".