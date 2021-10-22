Нардепка партії "Голос", ексзаступниця міністерки охорони здоров'я України Ольга Стефанишина запевнила, що наразі з Устіновою все добре.

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Стефанишина констатувала, що 22 жовтня ранок починається не з кави, а зі швидкої допомоги.

Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав двірний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі,

– написала Стефанишина.

Сама Устінова на своїй сторінці у фейсбуці розмістила світлину з розбитою головою. Допис вона саркастично підписала: "Коли ранок у Верховній Раді почався неочікувано".



На Олександру Устінову впав двірний засув / Фото Ольги Стефанишиної



Зараз з нардепкою все гаразд / Фото Ольги Стефанишиної

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