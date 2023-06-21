Устная оценка от Еврокомиссии: Урсула фон дер Ляйен рассказала об успехах Украины в реформах

В этот четверг, 22 июня, Еврокомиссия представит официальный устный отчет по выполнению, в частности, Украиной семи рекомендаций. Однако ожидается, что уже сегодня для нашего государства промежуточную оценку представят на уровне послов.

О том, что Комиссия в среду представляет устную оценку для Украины, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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У Украины есть успехи в реформах

Следует заметить, что все детали устной оценки, по словам спикера Еврокомиссии Анны Пизонеро, станут доступны после неформального заседания министров европейских дел в Стокгольме. Во время него они вместе с еврокомиссаром по расширению и соседству Оливером Варгеи проанализируют прогресс, которого достигли Украина, Молдова и Грузия.

В Еврокомиссии во время брифинга не раскрыли детали, какие именно рекомендации уже выполнила Украина. Однако Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции в Лондоне, поделилась информацией о первых успехах нашего государства в реформировании.

Несмотря на войну, Украина ускоренно проводит реформы с поразительной быстротой и решительностью. Мы в Европейском Союзе хотим соответствовать этим усилиям и преданности. Именно поэтому сегодня Европейская Комиссия представит новый устный доклад о прогрессе, достигнутым Украиной в реформировании судебной системы, борьбе с коррупцией, принятии новых законов о свободе СМИ и международных меньшинствах,

– сказала президент Еврокомиссии.

Заметим, что прогресс Украины в проведении необходимых реформ в рамках процесса расширения оценил ранее чиновник ЕС на условиях анонимности. Он отметил, что наше государство "добилось очень значительного прогресса в проведении необходимых реформ", а также подчеркнул, что устный отчет о прогрессе Украины, Молдовы и Грузии не является оценкой Еврокомиссии.

Повлияет ли устная оценка на вступление в ЕС

Следует отметить, что устная оценка от Еврокомиссии не будет влиять на решение Европейского Совета относительно возможных последующих шагов, в частности, начала переговоров о вступлении в ЕС. В то же время она предусматривает рапорт о том, на каком этапе сегодня находится государство с точки зрения внедрения необходимых реформ.

Это факт, что страны могут не выполнить определенный шаг, и я не комментирую ни одну отдельную страну. Это не означает, что они не достигли значительного прогресса, потому что мы, по сути, очень объективно и фактологически оцениваем, были ли выполнены не только определенные шаги, но все ли элементы этого шага были выполнены,

– отметил европейский чиновник.

Так, по его словам, Украина, Молдова и Грузия принимали много критических решений, однако еще не все процедуры были завершены. Однако не исключено, что страна, выполнившая лишь ограниченное количество шагов на этом конкретном этапе, выполнит все или большинство шагов чуть позже. Более того, учитывая, что для имплементации нужно время.

Официальная оценка, которую Комиссия представит Европейскому Совету, ожидается только в октябре во время годового отчета о прогрессе в реформах от государств-кандидатов. Как подчеркнул в комментарии 24 Каналу глава делегации в Комитете парламентской ассоциации "Украина – ЕС" Витольд Ващиковский, если отчет "будет положительным, мы сможем продвигаться дальше, откровенно говоря, переходить к переговорам".