Устранить риски конфликтов между местными властями и ОВА: УДАР подготовил проект закона

"УДАР Виталия Кличко" предлагает внести изменения в законодательство, которые бы обеспечили беспрепятственное функционирование органов местного самоуправления после окончания 5-летнего срока их полномочий.

Проект закона, подготовленный УДАРом, обсудили на круглом столе с участием депутатов, экспертов и общественности, говорится на сайте партии УДАР, пишет 24 Канал.

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Чего хотят добиться

УДАР, в частности, требует:

сохранить и зафиксировать непрерывность полномочий местных советов и глав общин до принятия присяги новоизбранным составом и городским головой;

четко разграничить полномочия местного самоуправления и военных администраций для предотвращения дублирования.

Местное самоуправление – это фундамент, на котором держится государство в условиях войны. Поэтому сохранение демократии и местного самоуправления является чрезвычайно важным. На сегодня мы видим много вызовов. 26 октября завершается пятилетний срок полномочий местных советов. Во время военного положения проводить выборы невозможно. Казалось бы, у нас есть уже прецедент с институтом президента и Верховной Рады, и с местным самоуправлением должно быть так же. Однако юридическая неопределенность может создать ряд проблем. Поэтому мы подготовили законопроект, который защитит самоуправление и сделает невозможным конфликты с военными администрациями в общинах, где они созданы,

– объяснил актуальность вопроса заместитель председателя исполнительного комитета партии УДАР Александр Ломако.

Участники круглого стола поддержали инициативу УДАРа. В частности, эксперт Центра политико-правовых реформ Андрей Магера отметил, что, по Конституции, у местного самоуправления есть ряд функций, которые не могут быть переданы другим структурам.

"Мы должны исходить из основополагающих предписаний Конституции Украины, статьи 7, в которой государство гарантирует, что никто не может посягать на самоуправление. В Конституции ничего нет о военных администрациях. Могут ли они выполнять полномочия самоуправления? Конституция в статье 143 четко говорит, что бюджет и программы социально-экономического развития утверждаются советами территориальных общин. И исключений нет. Поэтому я поддерживаю эти предложения изменений в законы", – заявил Магера.

Как проходило обсуждение: смотрите видео

Эксперт Института политического образования Александр Солонтай отметил, что в законодательстве вообще должны быть четко прописаны обоснования для создания в общинах военных администраций.

Вопрос четкого перечня критериев неоднократно поднимался не только нами, но и другими организациями. И чем позже это будет сделано, тем больше вреда будет нанесен за это время местному самоуправлению. Потому что всегда будет возникать соблазн воспользоваться ситуацией в рамках политического процесса,

– считает Солонтай.

Сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец рассказал, как отсутствие четких формулировок создает конфликтную ситуацию между столичным самоуправлением и военной администрацией.

"После начала вторжения в Киеве была создана военная администрация, которую сначала возглавил городской голова. В марте вышел указ президента о назначении главой КГВА военного. А впоследствии военную администрацию возглавил гражданский, который начал заниматься не безопасностью, а делами местного самоуправления", – подчеркнул Белоцерковец.

Советник по правовым вопросам ВОО "Гражданская сеть ОПОРА" Павел Романюк обратил внимание на недостаточно четкую формулировку относительно непрерывности власти на уровне общин.

"Конституция и законы говорят, что депутаты выполняют свои полномочия до следующих выборов. Но в отношении местных советов норма выписана таким образом, что она не говорит об этом прямо. Это юридическая казуистика, но после окончания пятилетнего срока полномочий может возникнуть дискуссия и судебные обжалования", – предупреждает он.

Участники круглого стола также отмечали, что сохранение самоуправления – важное условие европейской интеграции Украины.

Именно децентрализация и демократичность органов местного самоуправления дали нам большое преимущество при получении безвиза. Мы на пороге вступления в ЕС и начали переговоры по трем кластерам: верховенство права, демократические институты и государственное управление. Сейчас мы должны искать ответы на проблемные вопросы по этим направлениям и выносить в целом конкретные решения. Поэтому очень правильно, что мы начали эту дискуссию,

– отметила председатель Львовской областной организации УДАРа Оксана Юринец.

Политический эксперт Александр Черненко также отметил своевременность инициативы УДАРа.

"Во время войны сужаются права и свободы. Поэтому, чтобы сохранить права самоуправления, надо выставить предохранители на законодательном уровне", – подчеркнул Черненко.

Как известно, в Киеве военная администрация заблокировала ряд решений Киевсовета, а в Чернигове вообще в судебном порядке взяла на себя функции городского совета.