Проєкт закону, підготовлений УДАРом, обговорили на круглому столі за участі депутатів, експертів та громадськості, мовиться на сайті партії УДАР, пише 24 Канал.

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Чого хочуть домогтись

УДАР, зокрема, вимагає:

зберегти та зафіксувати безперервність повноважень місцевих рад і голів громад до складання присяги новообраним складом і міським головою;

чітко розмежувати повноваження місцевого самоврядування та військових адміністрацій для запобігання дублювань.

Місцеве самоврядування – це фундамент, на якому тримається держава в умовах війни. Тому збереження демократії і місцевого самоврядування є надзвичайно важливим. На сьогодні ми бачимо багато викликів. 26 жовтня завершується п’ятирічний термін повноважень місцевих рад. Під час воєнного стану проводити вибори неможливо. Здавалося б, у нас є вже прецедент з інститутом президента та Верховної Ради, і з місцевим самоврядуванням має бути так само. Проте юридична невизначеність може створити низку проблем. Тому ми підготували законопроєкт, який захистить самоврядування та унеможливить конфлікти з військовими адміністраціями в громадах, де вони створені,

– пояснив актуальність питання заступник голови виконавчого комітету партії УДАР Олександр Ломако.

Учасники круглого столу підтримали ініціативу УДАРу. Зокрема, експерт Центру політико-правових реформ Андрій Магера наголосив, що, за Конституцією, у місцевого самоврядування є низка функцій, які не можуть бути передані іншим структурам.

"Ми маємо виходити з основоположних приписів Конституції України, статті 7, в якій держава гарантує, що ніхто не може зазіхати на самоврядування. В Конституції нічого немає про військові адміністрації. Чи можуть вони виконувати повноваження самоврядування? Конституція у статті 143 чітко говорить, що бюджет і програми соціально-економічного розвитку затверджуються радами територіальних громад. І винятків немає. Тому я підтримую ці пропозиції змін до законів", – заявив Магера.

Як проходило обговорення: дивіться відео

Експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай наголосив, що в законодавстві взагалі мають бути чітко прописані обґрунтування для створення у громадах військових адміністрацій.

Питання чіткого переліку критеріїв неодноразово піднімалося не тільки нами, але й іншими організаціями. І чим пізніше це буде зроблено, тим більше шкоди буде завдано за цей час місцевому самоврядуванню. Тому що завжди буде виникати спокуса скористатися ситуацією в рамках політичного процесу,

– вважає Солонтай.

Співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець розповів, як відсутність чітких формулювань створює конфліктну ситуацію між столичним самоврядуванням та військовою адміністрацією.

"Після початку вторгнення в Києві була створена військова адміністрація, яку спочатку очолив міський голова. В березні вийшов указ президента про призначення головою КМВА військового. А згодом військову адміністрацію очолив цивільний, який почав займатися не безпекою, а справами місцевого самоврядування", – підкреслив Білоцерковець.

Радник з правових питань ВГО "Громадянська мережа ОПОРА" Павло Романюк звернув увагу на недостатньо чітке формулювання щодо безперервності влади на рівні громад.

"Конституція і закони говорять, що депутати виконують свої повноваження до наступних виборів. Але щодо місцевих рад норма виписана таким чином, що вона не говорить про це прямо. Це юридична казуїстика, але після закінчення п’ятирічного строку повноважень може виникнути дискусія і судові оскарження", – попереджає він.

Учасники круглого столу також наголошували, що збереження самоврядування – важлива умова європейській інтеграції України.

Саме децентралізація і демократичність органів місцевого самоврядування дали нам велику перевагу під час отримання безвізу. Ми на порозі вступу до ЄС і почали перемовини за трьома кластерами: верховенство права, демократичні інституції та державне управління. Зараз ми маємо шукати відповіді на проблемні питання за цими напрямками і виносити на загал конкретні рішення. Тому дуже правильно, що ми розпочали цю дискусію,

– зазначила голова Львівської обласної організації УДАРу Оксана Юринець.

Політичний експерт Олександр Черненко також наголосив на своєчасності ініціативи УДАРу.

"Під час війни звужуються права і свободи. Тому, щоб зберегти права самоврядування, треба виставити запобіжники на законодавчому рівні", – підкреслив Черненко.

Як відомо, у Києві військова адміністрація заблокувала низку рішень Київради, а у Чернігові взагалі у судовому порядку перебрала на себе функції міської ради.