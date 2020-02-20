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      Уступки агрессору – это путь в никуда, – посол Украины в ЕС

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      Посол Украины в ЕС Николай Точицкий / Фото с фейсбук-страницы Николая Точицкого

      Сила Европы заключается в ее единстве и солидарности. Уступки агрессору в надежде на дружбу и принесение в жертву международного права – это путь в никуда.

      Такое мнение высказал посол Украины в ЕС Николай Точицкий в брюссельском издании Euractiv.

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      Единственное, что Кремль уважает – это сила,
      – считает Точицкий.

      Посол подчеркнул, что сила Европа готова защищать краеугольные камни демократии и последовательности и настойчивости до тех пор, пока не будет достигнут результат.

      "Сила означает не идти на уступки агрессору в надежде, что он станет вашим другом, сила заключается в том, чтобы заставить агрессора изменить свое поведение", – сказал Николай Точицкий. Путем победы дипломат назвал единство, солидарность и переговоры с позиции силы.

      Переговоры, которые приносят в жертву основы – соблюдение международного права, европейских ценностей и человеческих жизней – это путь в никуда,
      – уверяет посол.

      По его мнению, в противном случае уступки России обойдутся Европе слишком дорого.

      Заметим, что в Украине 20 февраля исполняется 6 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. МИД требует от РФ немедленно приступить к безукоризненному выполнению всех взятых обязательств.

      Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Лишь с начала 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных. Список погибших – здесь.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Война на Донбассе Евросоюз
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