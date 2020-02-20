Уступки агрессору – это путь в никуда, – посол Украины в ЕС

Сила Европы заключается в ее единстве и солидарности. Уступки агрессору в надежде на дружбу и принесение в жертву международного права – это путь в никуда.

Такое мнение высказал посол Украины в ЕС Николай Точицкий в брюссельском издании Euractiv.

Обратите внимание: Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены

Единственное, что Кремль уважает – это сила,

– считает Точицкий.

Посол подчеркнул, что сила Европа готова защищать краеугольные камни демократии и последовательности и настойчивости до тех пор, пока не будет достигнут результат.

"Сила означает не идти на уступки агрессору в надежде, что он станет вашим другом, сила заключается в том, чтобы заставить агрессора изменить свое поведение", – сказал Николай Точицкий. Путем победы дипломат назвал единство, солидарность и переговоры с позиции силы.

Переговоры, которые приносят в жертву основы – соблюдение международного права, европейских ценностей и человеческих жизней – это путь в никуда,

– уверяет посол.

По его мнению, в противном случае уступки России обойдутся Европе слишком дорого.

Заметим, что в Украине 20 февраля исполняется 6 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. МИД требует от РФ немедленно приступить к безукоризненному выполнению всех взятых обязательств.

Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Лишь с начала 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных. Список погибших – здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала