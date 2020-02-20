Поступки агресору – це шлях в нікуди, – посол України в ЄС

Сила Європи полягає в її єдності і солідарності. Поступки агресору в надії на дружбу і принесення в жертву міжнародного права – це шлях в нікуди.

Таку думку висловив посол України в ЄС Микола Точицький у брюссельському виданні Euractiv.

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Єдине, що Кремль поважає – це сила,

– вважає Точицький.

Посол наголосив, що сила Європа готова захищати наріжні камені демократії та послідовності і наполегливості до тих пір, поки не буде досягнутий результат.

"Сила означає не йти на поступки агресору в надії, що він стане вашим другом, сила полягає в тому, щоб змусити агресора змінити свою поведінку", – сказав Микола Точицький. Шляхом перемоги дипломат назвав єдність, солідарність і переговори з позиції сили.

Переговори, що приносять в жертву основи – дотримання міжнародного права, європейських цінностей і людських життів – це шлях в нікуди,

– запевняє посол.

На його думку, в іншому випадку поступки Росії обійдуться Європі занадто дорого.

Зауважимо, що в Україні 20 лютого минає 6 років з початку збройної агресії Російської Федерації. МЗС вимагає від РФ негайно приступити до безумовного виконання усіх взятих зобов’язань.

Важливо! Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики уже 137 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 13 військових. Список загиблих – тут.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу