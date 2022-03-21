На "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака: в ОВА предупредили об опасности

Глава Сумской ОВА заявил, что произошла утечка аммиака на "Сумыхимпром". Предупредил, что радиус зоны поражения около 5 км.

Утечка произошла ориентировочно в 4:30 21 марта. Власти призывают людей немедленно пройти в укрытие.

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В Сумах произошла утечка аммиака

Внимание! 21 марта 2022 года в 04.30 – утечка аммиака "Сумыхимпром"!

– сообщил Живицкий.

Чиновник объяснил, что зона поражения – около 5 километров. Ведь аммиак – это бесцветный газ с резким удушающим запахом. Он хорошо растворяется в воде, взрывоопасен и токсичен.

Всем следует немедленно пройти в укрытие

Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов,

– заявил Дмитрий Живицкий.

Глава Сумской ОВА объяснил, как следует вести себя в условиях выброса аммиака:

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха) , вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

, вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный); если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).



Власти кратко описали, как действовать в случае утечки аммиака / Фото Дмитрия Живицкого

Более того, Дмитрий Живицкий объяснил, какая первая помощь при отравлении аммиаком:

вывести пораженного на свежий воздух;

дать ему теплое молоко с пищевой содой;

надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

При попадании вещества в глаза – промыть водой или протереть вазелиновым или оливковым маслом.

Если поражена кожа – обмыть чистой водой, сделать примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

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