Утечка данных украинских контрразведчиков оккупантам: в ГБР ответили на обвинения

Государственное бюро расследований официально опровергло информацию, распространяемую в социальных сетях и телеграм-каналах, о якобы передаче российской стороне персональных данных сотрудников Службы безопасности Украины. В ведомстве подчеркивают, что никаких подобных действий не совершалось.

Об этом Государственное бюро расследований сообщило на своем телеграм-канале.

Что известно о ситуации, на которую отреагировали в ГБР?

В социальных сетях распространилась информация о том, что пророссийские телеграм-каналы опубликовали личные данные украинских контрразведчиков. Также утверждалось, что запрос на получение этой информации якобы сделал сотрудник ГБР по приказу руководителя ведомства.

Государственное бюро расследований заявило о недопустимости распространения недостоверных обвинений в сотрудничестве с вражеской стороной. В ведомстве подчеркнули, что Бюро не передавало представителям России никакой информации о сотрудниках украинских спецслужб. Кроме того, не соответствуют действительности слухи о том, что глава ГБР Алексей Сухачев якобы давал указания подчиненным совершать такие действия.

Распространение подобных безосновательных заявлений в ведомстве расценивают как спланированную кампанию, целью которой является дискредитация Государственного бюро расследований и его непосредственного руководства. В Бюро отмечают, что все данные, полученные сотрудниками при исполнении служебных обязанностей, используются исключительно в рамках действующего законодательства и конкретных уголовных производств.

По факту обнародования персональных данных сотрудников правоохранительных органов уже ведется расследование, в рамках которого специалисты выясняют источник утечки и обстоятельства распространения этой информации.

В ГБР подчеркнули, что любые попытки использовать персональные данные украинских правоохранителей для создания угроз их безопасности, дискредитации или передачи посторонним лицам получат надлежащую правовую оценку.

Напомним, недавно между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве на улице Шумского произошла перестрелка во время проведения следственных действий. По данному факту ГБР и Офис Генерального прокурора уже начали официальное расследование. Президент Владимир Зеленский заявил, что после завершения проверки и получения ее результатов могут быть приняты соответствующие кадровые решения в отношении руководства спецслужб.