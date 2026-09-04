Про це Державне бюро розслідувань написало у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про ситуацію, на яку відреагували в ДБР?

У соціальних мережах поширили інформацію про те, що проросійські телеграм-канали опублікували особисті дані українських контррозвідників. Також стверджувалося, що запит на отримання цієї інформації начебто робив співробітник ДБР за наказом керівника відомства.

Державне бюро розслідувань заявило про неприпустимість поширення недостовірних закидів щодо співпраці з ворожою стороною. У відомстві підкреслили, що Бюро не передавало представникам Росії жодної інформації про співробітників українських спецслужб. Крім того, не відповідають дійсності чутки про те, що очільник ДБР Олексій Сухачов нібито надавав вказівки підлеглим вчиняти такі дії.

Поширення подібних безпідставних заяв у відомстві розцінюють як сплановану кампанію, метою якої є дискредитація Державного бюро розслідувань та його безпосереднього керівництва. У Бюро зазначають, що всі дані, отримані працівниками під час виконання службових обов'язків, використовуються виключно у межах чинного законодавства та конкретних кримінальних проваджень.

За фактом оприлюднення персональних даних працівників правоохоронних органів вже триває розслідування у межах якого фахівці з'ясовують джерело витоку та обставини поширення цієї інформації.

У ДБР наголосили, що будь-які спроби використати персональні дані українських правоохоронців для створення загроз їхній безпеці, дискредитації чи передачі стороннім особам отримають належну правову оцінку.

Нагадаємо, нещодавно між співробітниками СБУ та ГУР в Києві на вулиці Шумського сталася стрілянина під час проведення слідчих дій. За цим фактом ДБР та Офіс Генерального прокурора вже розпочали офіційне розслідування. Президент Володимир Зеленський заявив, що після завершення перевірки та отримання її результатів можуть бути ухвалені відповідні кадрові рішення щодо керівництва спецслужб.