Тем не менее, он не повлияет на уровень помощи Украине. Такое мнение 24 Канала выразил политолог Владимир Фесенко.

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"Западные аналитики считают, что Украина может использовать это в собственных целях. "Как компенсацию" за "утечку" мы можем потребовать от американцев больше помощи. Кто знает, здесь уже вопрос сугубо политический", – отметил политолог.

Осторожность не помешает

По мнению Фесенко, мы действительно можем воспользоваться ситуацией, но так, чтобы не создать дополнительное напряжение в отношениях со США.

Следует заметить, что после появления информации изменофилы начали использовать это для критики. Мол, политики или военные виноваты в этом. "Кстати, это изменофильство работает в интересах России", – уверяет Фесенко.

Но очень быстро выяснилось, что "утечка" произошла не из украинских источников, а из американских. Впрочем, дополнительные меры безопасности не помешают, сейчас они усиливаются.

Теперь мы будем аккуратны в предоставлении определенных данных американской стороне, и это правильно. Пока не будут закрыты эти дыры, я думаю, нужна дополнительная осторожность,

– убежден политолог.

Скорее всего, будут внесены определенные коррективы в планы контрнаступления. И это тоже верно.

Мы ведь не знаем, какие именно документы оказались в других руках. Некоторые были обнародованы, а, возможно, другие попали к россиянам и без оглашения,

– говорит Владимир Фесенко.

Так, этот скандал нужно использовать на пользу, чтобы усилить меры безопасности. Но в целом это не повлияет ни на наши отношения со США, ни на украинское контрнаступление.

Фесенко о "утечке" данных разведки США: смотрите видео

Какой может быть "компенсация"

Известно, что Украине нужны танки, бронетехника, дальнобойное оружие, артиллерия, боеприпасы. К тому же, продолжается дискуссия о предоставлении Украине авиации. В частности, речь идет не только об F-16, но и о штурмовой авиации.

Что касается кораблей. Я думаю, это не на сегодня, а на завтра. Вопрос в том, какие корабли. Перед началом вторжения речь шла о москитном флоте или эсминце. Нам точно не нужны авианосцы, это очень дорого, и не первоочередная потребность,

– утверждает политолог.

Десантные корабли, считает Фесенко, нам понадобятся. Какие именно – пусть решают военные эксперты.

Сосредоточиться нужно прежде всего на том, что поможет нам освобождать оккупированные территории. Важна для нас также разведывательная информация. "Данные спутниковой разведки США очень полезны для нас. Когда было контрнаступление на Харьковщине, американские данные очень помогали нам", – подытожил Владимир Фесенко.

Что известно о "утечке"