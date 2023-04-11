Проте він не вплине на рівень допомоги Україні. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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"Західні аналітики вважають, що Україна може використати це у власних цілях. "Як компенсацію" за "витік" ми можемо вимагати від американців більше допомоги. Хто знає, тут вже питання суто політичне", – відзначив політолог.

Обережність не завадить

На думку Фесенка, ми справді можемо скористатися ситуацією, але так, щоб не створити додаткової напруги у відносинах зі США.

Варто зауважити, що після появи інформації зрадофіли почали використовувати це для критики. Мовляв, політики чи військові винні у цьому. "До речі, це зрадофільство працює в інтересах Росії", – запевняє Фесенко.

Але дуже швидко з'ясувалося, що "витік" стався не з українських джерел, а з американських. Втім, додаткові заходи безпеки не завадять, зараз вони посилюються.

Тепер ми будемо обережні в наданні певних даних американській стороні, і це правильно. Поки не будуть закриті ці дірки, я думаю, потрібна додаткова обережність,

– переконаний політолог.

Найімовірніше, будуть внесені певні корективи у плани контрнаступу. І це теж правильно.

Ми ж не знаємо, які саме документи опинилися в інших руках. Деякі були оприлюднені, а, можливо, інші потрапили до росіян і без оприлюднення,

– каже Володимир Фесенко.

Так, цей скандал треба використати на користь, щоб посилити заходи безпеки. Але в цілому це не вплине ні на наші відносини зі США, ні на український контрнаступ.

Фесенко про "витік" даних розвідки США: дивіться відео

Якою може бути "компенсація"

Відомо, що Україні дуже потрібні танки, бронетехніка, далекобійна зброя, артилерія, боєприпаси. До того ж триває дискусія щодо надання Україні авіації. Зокрема, йдеться не лише про F-16, а про штурмову авіацію.

Щодо кораблів. Я думаю, це не на сьогодні, а на завтра. Питання в тому, які кораблі. Перед початком вторгнення йшлося про москітний флот або есмінці. Нам точно не потрібні авіаносці, це дуже дорого, і не першочергова потреба,

– стверджує політолог.

Десантні кораблі, вважає Фесенко, нам знадобляться. Які саме – нехай вирішують військові експерти

Зосередитися треба передовсім на тому, що допоможе нам звільняти окуповані території. Важливою для нас є також розвідувальна інформація. "Дані супутникової розвідки США дуже корисні для нас. Коли був контрнаступ на Харківщині, американські дані дуже допомагали нам", – підсумував Володимир Фесенко.

Що відомо про "витік"