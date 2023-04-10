Доказанного факта я не нашел, – политтехнолог о "прослушивании" Зеленского

В секретных документах Пентагона, недавно "утекших" в сеть, нашли информацию о том, что США якобы шпионят за украинским президентом. В то же время эта информация не подтверждается из других источников.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что военно-политическое руководство Украины на постоянном контакте с правительством США.

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По словам Тизенгаузена, президент Владимир Зеленский действительно мог обсуждать планы украинской армии по нанесению ударов по российским войскам. В то же время, это не означает, что информация об этом в "слитых" документах Пентагона была получена путем прослушивания главы государства.

Борис Тизенгаузен об "утечке" информации Пентагона: смотреть видео

"Сама тема, конечно, могла обсуждаться, ведь мы постоянно публично просим дальнобойные ракеты. Поэтому я бы не делал поспешных выводов. Очевидно, что США хотят иметь полную картину, но для этого им достаточно общаться с нашим политическим руководством", – подчеркнул политтехнолог.

"Утечка" секретных данных Пентагона: основное