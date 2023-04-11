Не так давно авторитетное американское издание CNN написало, что из-за возможного слива "секретных бумаг", военное руководство Украины, очевидно, вынуждено было менять планы. В то же время Алексей Данилов, который является секретарем Совета национальной безопасности и обороны, поставил под сомнение достоверность этой информации.

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Киев сохраняет секретность

По словам Данилова, очень мало людей ознакомлено с тем, что планирует Киев касательно боевых действий. Итак, источник СМИ, вероятно, просто мог обладать не совсем релевантной информацией.

Я не знаю с кем говорили в CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что информатор, который был на связи с CNN, имел к этому какую-то причастность,

– сказал чиновник.

Кроме того, он констатировал, что Украина находится в постоянном контакте со своими главными союзниками. В частности, речь идет о Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Германии и Польше.

Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто причастен и в каком направлении – это абсолютно секретная информация. Если кто-то думает, что он ее имеет, могу только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли ее взять,

– подчеркнул Данилов.

Что известно о так называемом "сливе документов"