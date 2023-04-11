Не так давно авторитетне американське видання CNN написало, що через можливий злив "секретних паперів", військове керівництво України, очевидно, змушене було змінювати плани. Водночас Олексій Данілов, який є секретарем Ради національної безпеки та оборони, поставив під сумнів достовірність цієї інформації.

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Київ зберігає секретність

За словами Данілова, дуже мало людей ознайомлені з тим, що планує Київ стосовно ходу бойових дій. Отже, джерело ЗМІ, ймовірно, просто-таки могло володіти не зовсім релевантною інформацією.

Я не знаю, з ким говорили в CNN. У будь-якому випадку можу сказати, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що інформатор, який був на зв'язку із CNN, мав до цього якусь причетність,

– сказав посадовець.

Окрім того, він констатував, що Україна перебуває на постійному контакті зі своїми головними союзниками. Зокрема, йдеться про Сполучені Штати Америки, Велику Британію, Німеччину та Польщу.

Дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто причетний і в якому напрямку – це абсолютно секретна інформація. Якщо хтось думає, що він її має, можу тільки привітати. Але я не знаю, звідки вони могли її взяти,

– наголосив Данілов.

Що відомо про так званий "злив документів"