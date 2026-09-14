"Фигуранты знали, что будет обыск": Кривонос заявил о новой утечке информации

Фигуранты уголовных дел заранее получали информацию о запланированных следственных действиях и предстоящих обысках. Следствие уже выясняет подробности и возможные схемы передачи сведений посторонним лицам.

Об этом во время брифинга 14 сентября рассказали руководители НАБУ и САП.

Что известно об утечке информации?

Специалисты Бюро предполагают, что секретные данные могли попадать к подозреваемым из-за технических особенностей функционирования государственных цифровых систем. В частности, речь идет об автоматических уведомлениях, которые генерирует один из ключевых электронных реестров в ходе процессуальных действий следователей.

Директор НАБУ объяснил вероятный механизм, по которому осуществлялась передача сведений. Когда детективы в ходе подготовки к следственным действиям заходят в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, система в автоматическом режиме отправляет соответствующее уведомление. В дальнейшем неустановленные лица получают эти данные и оперативно информируют фигурантов дел.

Глава антикоррупционного ведомства подчеркнул, что у правоохранителей уже есть четкая информация о том, что подозреваемые знали о предстоящих визитах детективов. Сейчас в ведомстве выясняют все обстоятельства этого происшествия.

По нашей информации, фигуранты знали о том, что будет обыск. Мы сейчас будем выяснять, каким образом снова произошла утечка информации,

– отметил Кривонос.

Напомним, антикоррупционные органы неоднократно расследовали возможные утечки информации. В частности, об этом шла речь во время расследования дела "Мидас".