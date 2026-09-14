Про це під час брифінгу 14 вересня розповіли керівники НАБУ та САП.

Що відомо про витік інформації?

Спеціалісти Бюро припускають, що секретні дані могли потрапляти до підозрюваних через технічні особливості функціонування державних цифрових систем. Зокрема, йдеться про автоматичні сповіщення, які генерує один із ключових електронних реєстрів під час процесуальних дій слідчих.

Директор НАБУ пояснив імовірний механізм, за яким здійснювалася передача відомостей. Коли детективи під час підготовки до слідчих дій заходять до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, система в автоматичному режимі надсилає відповідне сповіщення. Надалі невстановлені особи отримують ці дані та оперативно інформують фігурантів проваджень.

Очільник антикорупційного відомства підкреслив, що правоохоронці вже мають чітку інформацію про поінформованість підозрюваних щодо майбутніх візитів детективів. Наразі у відомстві з'ясовують усі обставини цієї події.

За нашою інформацією, фігуранти знали про те, що буде обшук. Ми зараз будемо з'ясовувати, яким чином знову був витік інформації,

– зазначив Кривонос.

Нагадаємо, антикорупційні органи неодноразово розслідували можливі витоки інформації. Зокрема про це йшлося під час розслідування справи "Мідас".