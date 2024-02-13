Об этом сообщили в Полтавской ОГА. Там отметили, что ситуация на контроле.

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Утечка газа ликвидирована

"Бригады ликвидировали утечку газа на газопроводе в Новосанжарской общине. Начинают подачу голубого топлива потребителям", – сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, подчеркнув, что людям обязательно восстановят газоснабжение.

Заметьте. В результате аварии без газа остались 1500 потребителей.

Что произошло

12 февраля на газопроводе в Новосанжарской общине произошла утечка газа. Ее обнаружили работники "Полтавагаза".

Чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, почти 1500 семей в Лелюховке и Новых Санжарах пришлось временно лишить газоснабжения.

На месте работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого топлива в дома людей,

– объяснили в ОВА.

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