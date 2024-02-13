Про це повідомили у Полтавській ОВА. Там наголосили, що ситуація на контролі.

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Витік газу ліквідовано

"Бригади ліквідували витік газу на газопроводі в Новосанжарській громаді. Починають подачу блакитного палива споживачам", – повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, наголосивши, що людям обов'язково відновлять газопостачання.

Зауважте. Унаслідок аварії без газу залишилися 1500 споживачів.

Що сталося

12 лютого на газопроводі в Новосанжарській громаді стався витік газу. Його виявили працівники "Полтавагазу".

Аби ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, майже 1500 родин у Лелюхівці та Нових Санжарах довелося тимчасово позбавити газопостачання.

На місці працюють фахівці й необхідна техніка, щоб оперативно усунути витік і забезпечити безпечний розподіл блакитного палива до осель людей,

– пояснили в ОВА.

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