Про це повідомили у Полтавській ОВА. Там наголосили, що ситуація на контролі.
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Витік газу ліквідовано
"Бригади ліквідували витік газу на газопроводі в Новосанжарській громаді. Починають подачу блакитного палива споживачам", – повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, наголосивши, що людям обов'язково відновлять газопостачання.
Що сталося
12 лютого на газопроводі в Новосанжарській громаді стався витік газу. Його виявили працівники "Полтавагазу".
Аби ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, майже 1500 родин у Лелюхівці та Нових Санжарах довелося тимчасово позбавити газопостачання.
На місці працюють фахівці й необхідна техніка, щоб оперативно усунути витік і забезпечити безпечний розподіл блакитного палива до осель людей,
– пояснили в ОВА.
Отруєння газом в Україні: останні випадки
- На Київщині чадним газом отруїлися дві неповнолітні дівчинки. Це трапилося під час поїздки на дачу. Родина прибула до заміського будинку у селі Торф'яне. Сім’я планувала провести тут вихідні й вирішила розтопити піч, аби прогріти будинок. Втім, внаслідок несправності повітропроводу відбулося задимлення. Двох доньок – 12 і 10 років – доставили до лікарні з отруєнням. На щастя, все минулося без загрози для здоров’я обох дітей.
- Трагічно завершився подібний випадок у Новогород-Сіверському. Там від отруєння чадним газом загинула ціла родина – батько, мати і їхня 4-річна дитина. Інцидент стався у квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Витік газу відбувся через порушення правил експлуатації газового котла.
- В Ужгороді теж ціла сім'я отруїлася чадним газом у власному приватному будинку. Постраждало 5 членів родини. Серед них – троє дітей, віком 11, 9 років і 6-місячне немовля. Дітей поклали до реанімації дитячої лікарні. Їхню 32-річну матір теж довелося госпіталізувати.