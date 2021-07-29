В Техасе произошла утечка на химзаводе: более 30 пострадавших, есть погибшие

На химическом заводе в американском штате Техас, недалеко от Хьюстона, 28 июля произошел выброс смеси, содержащей уксусную кислоту. В результате аварии пострадали по меньшей мере 30 человек, а еще двое погибли.

Компания LyondellBasell, которой принадлежит завод, сообщила, что всего в атмосферу попали более 100 тысяч фунтов смеси. А это более 45 тысяч килограммов.

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Подробнее о выбросе

Местные власти уже официально подтвердила смерть двух человек.

Кроме того, после утечки в больницу доставили 30 человек. Им оказали необходимую медицинскую помощь и провели обследование. Из них 26 пострадавших почти сразу же отпустили.

Наша группа реагирования на инциденты сработала внезапно и утечка почти сразу остановили,

– сообщили в компании LyondellBasell.

Чем опасно это вещество

Уксусную кислоту используют в различных промышленных целях. Также ее часто разбавляют водой, чтобы получить белый уксус.

По данным Национальной медицинской библиотеки США, влияние неразбавленной уксусной кислоты может вызвать серьезные ожоги и повреждения глаз.

Мы очень сожалеем из-за, что произошло. Мы возьмем из этой ситуации урок, чтобы предотвратить повторение таких инцидентов,

– резюмировали в компании.

Выброс на химзаводе под Хьюстоном: смотрите видео с места происшествия