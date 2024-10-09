Во Львове объявили об утечке хлора: в ОВА сделали разъяснение

Во второй половине дня во Львове сообщили об утечке хлора. Впоследствии выяснилось, что система оповещения сработала по ошибке.

Сегодня, 9 октября, около 16:45, система оповещения, которая расположена на Львовской ратуше, сообщила о том, что в городе произошла утечка хлора.

Смотрите также Привязал к дереву и бил палкой: во Львове мужчина по просьбе владелицы забил собаку

Что произошло на самом деле

Позже во Львовском городском совете объяснили, что во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, которая сообщает об утечке хлора. Когда работники перезапускали новую систему программного обеспечения, в это время произошел технический сбой и запустилось сообщение об утечке хлора на предприятии. На 6-й секунде сообщение оперативно выключили. Никакой утечки химических веществ не было.

На инцидент также отреагировал глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Он также отрицает химическую опасность для города.

Как и всегда, в случае любой угрозы я оперативно сообщать в своих соцсетях,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, что в конце августа Россия ударила по промышленному предприятию в Тернополе, в результате чего в воздухе допустимая норма хлора была превышена в 10 раз.