Сьогодні, 9 жовтня, близько 16:45, система оповіщення, яка розташована на Львівській ратуші, сповістила про те, що у місті стався витік хлору.

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Що сталося насправді

Пізніше у Львівській міській раді пояснили, що під час ремонтних робіт на Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору. Коли працівники перезапускали нову систему програмного забезпечення, у цей час відбувся технічний збій і запустилось повідомлення про витік хлору на підприємстві. На 6-й секунді повідомлення оперативно вимкнули. Жодного витоку хімічних речовин не було.

На інцидент також відреагував очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Він також заперечив хімічну небезпеку для міста.

Як і завжди, у разі будь-якої загрози я оперативно повідомлятиму у своїх соцмережах,

– наголосив посадовець.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Росія вдарила по промисловому підприємству у Тернополі, внаслідок чого у повітрі допустима норма хлору була перевищена у 10 разів.