Зокрема, в повітрі виявили перевищення рівня вмісту хлору. Власне, місцями фіксують перевищення рівня вмісту хлору в 4-10 разів від норми.

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У Тернополі є перевищення норми хлору в повітрі

В 7 з 10 точок контролю відмічено перевищення по тих чи інших показниках. У повітрі виявили перевищення рівня вмісту хлору в чотири-десять разів від норми,

– повідомив заступник начальника ОВА Віктор Устенко.

Аби мінімізувати шкоду від хімічно небезпечних речовин, в ОВА порадили обмежити перебування на відкритому повітрі, зачинити вікна й вентиляційні отвори в будинках, розвісити змочені водою простирадла або тканину на вікнах, уникати перебування біля водних об’єктів і пити велику кількість рідини.

"Симптоми отруєння хлором: почервоніння очей, печіння і сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія. При таких симптомах звертайтеся за допомогою до фахівців", – зазначили в ОВА.

За словами Генерального директора Державної установи "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" Оксани Чайчук, зранку перевищення показників не було по жодних параметрах, але згодом під час моніторингу виявили перевищення норми.

"При викидах згоряння нафтопродуктів є велика кількість шкідливих речовин. Хлор є важкою речовиною, яка при викиді падає донизу. Тож зараз речовина осідає", — додала вона.