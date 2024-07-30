Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины высказалась о "сливах" в НАБУ

Расследование после скандалов со "сливами" в НАБУ до сих пор продолжается, поэтому пока нельзя делать никаких выводов. В то же время антикоррупционные институты в Украине должны быть сильными и независимыми.

Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер на пресс-конференции в Киеве, сообщает 24 Канал. Это был ее шестой визит в Украину за последние девять месяцев.

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Пенни Прицкер высказалась о скандале с НАБУ

По словам Прицкер, антикоррупционные организации очень важны, они должны эффективно управляться и хорошо функционировать.

Во-первых, расследование продолжается и мы не можем делать никаких выводов относительно ситуации с сотрудниками НАБУ и представителями правительства. Нужно подождать,

– прокомментировала она скандал со "сливом" информации.

Однако спецпредставительница США подчеркнула, что украинцы и иностранцы, которые хотят инвестировать в страну, должны быть уверены в антикоррупционных институциях.

Мы говорили об этом раньше. Они должны быть сильными, независимыми, достаточно финансируемыми и хорошо функционировать. Для украинского и иностранного бизнеса крайне важно, чтобы эти институты были "чистыми". Это основа для будущего Украины и для привлечения бизнеса,

– объяснила Пенни Прицкер

Она убеждена, что антикоррупционные организации дают возможность украинцам привлекать их правительство к ответственности и контролировать власть. По мнению Плицкер, главной возможностью является слежение за правильностью использования "огромных ресурсов, которые сейчас предоставляются другими правительствами".

К слову, ранее стало известно, что НАБУ вечером 27 июня пришло с обысками к бизнесмену и бывшему советнику Днепропетровской ОГА Юрию Голику. Он является подозреваемым по делу слива внутренней информации бюро.