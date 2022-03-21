Утечка на "Сумыхимпром" произошла в результате российских обстрелов: угрозы населению нет

В ночь на 21 марта на "Сумыхимпром", что в Сумах, произошла утечка аммиака. Причиной тому был артобстрел со стороны оккупационных войск России.

Как рассказали спасатели, в результате обстрела был поврежден 1 резервуар с аммиаком.

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Российские оккупанты открыли огонь по предприятию 21 марта в 03:55. По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака.

Подразделения ГСЧС проводят работы по осаждению аммиачного облака. Угрозы населению города нет,

– сообщили в ГСЧС.

В результате происшествия 1 работник предприятия получил травмы. От ГСЧС привлекли 15 человек и 4 единицы техники.

По состоянию на 07:30 в Сумах на территории "Сумыхимпрома" провели работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Ситуацию локализовали.

Как следует вести себя в условиях выброса аммиака

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо спрятаться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).



Что делать в случае утечки аммиака / Инфографика 24 канала

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