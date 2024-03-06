Кому выгоден скандал с прослушкой немецких офицеров: все версии и поможет ли это Украине

В мире только и разговоров, что о ракетах "Таурус". Иногда эти разговоры даже записывают, а иногда они попадают в руки российской пропагандистки Маргариты Симоньян и становятся причиной одного из самых громких международных скандалов.

24 Канал рассказывает, что же на самом деле случилось, как это может повлиять на Украину и какие последствия будет иметь для Германии и лично канцлера Олафа Шольца.

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Что известно о громкой утечке разговоров немецких военных

1 марта Симоньян обнародовала большую аудиозапись разговоров четырех немецких военных (один из соавторов – командующий Люфтваффе Инго Герхартц, это подтверждено официально), где они обсуждают возможность передачи Украине ракет "Таурус", сложности, которые могут этот процесс сопровождать, а также, что нужно для того, чтобы разрушить неназванный мост на востоке.

В этом объекте все мгновенно узнали незаконно построенный россиянами Керченский мост, о котором Симоньян с мужем (тоже пропагандистом Кремля) даже снимали фильм (рейтинг на IMDB – 1,1).

Подлинность записи подтвердили и в самой Германии на самом высоком уровне министра обороны Писториуса и канцлера Олафа Шольца.



Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и канцлер Олаф Шольц / Фото Bild

Сейчас считается, что разговоры велись на платформе веб-телефонии WebEx 19 февраля 2024 года. Это компиляция нескольких разговоров, общая продолжительность – 38 минут. Кроме Герхартца (2 марта его голос Германия официально признала) в нем участвовали:

бригадный генерал Воздушных сил Франк Грефе, руководитель отдела операций и учений в командовании Люфтваффе;

подполковники с фамилиями Фенске и Флорштедт (их личности Германия не подтверждала официально).

Прокомментировали эту историю и в самой России. В частности, пресс-секретарь МИД государства-агрессора Мария Захарова выразила убеждение, что Германию в свое время не до конца денационализировали (странно, что не провела параллели с термином "Люфтваффе").

На что ей ответили немцы в духе – не позволим нас пугать. При этом слова Дмитрия Медведева, который назвал Шольца "ливерной колбасой", проигнорировали. Кроме того, последний заявлял, что "Германия готовится к войне с Россией". Конечно, готовится, однако воевать и в дальнейшем планирует руками украинцев.

Большой международный скандал: союзники возмущены

Публикация записей вызвала большой международный скандал – партнеры (они же союзники) обвинили Германию в непрофессионализме и потребовали, чтобы немцы начали вести себя по-взрослому. В частности, такие заявления сделали во Франции и Великобритании.

Последняя вообще получила от немецких болтунов чуть ли не удар в спину, поскольку в разговоре прозвучали также слова о британских войсках в Украине.

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На этой теме подняли себе рейтинги немецкие СМИ, которые изрядно прошлись по собственным спецслужбам и военным с их паролями к личным доступам "1,2,3,4" и тому подобное. И были абсолютно правы, ведь это не первый скандал.

До этого были утечки из Бундесвера и БНД.

В Германии до сих пор на слуху дело Джека Тейшейры , который раскрыл в начале 2023 года планы украинского наступления и недавно пошел на сделку со следствием и отсидит всего 16 лет.

, который раскрыл в начале 2023 года планы украинского наступления и недавно пошел на сделку со следствием и отсидит всего 16 лет. Есть и более свежие истории – например, арест американского полковника Дэвида Слейтера с базы ВВС Оффатт (штат Небраска), который рассказывал военные тайны своей "украинской" собеседнице в чате знакомств.

Кому это может быть выгодно: основные версии

В плюсе также остались производители автомобилей Audi, поскольку журналисты не сумели различить марку авто Q7 и специальный сленг военных QCen (Quality control – контроль качества).

Ответа на этот вопрос пока нет. Есть факт прослушивания высших лиц (вероятно, в отеле в Сингапуре, где один из участников использовал для подключения незащищенную местную сеть Wi-Fi), но кто это сделал?

Если Россия (а она точно могла, об этом говорит сама Симоньян) – то для чего ей разоблачать себя и ради попытки посеять недоверие среди союзников, а также эффектных, но никчемных постов Захаровой разрушать всю схему. Ведь после того, как записи были обнародованы, меры безопасности непременно будут усилены, а различные протоколы – изменены, в частности, и для официальной коммуникационной платформы Бундесвера – WebEx, которой пользовались немецкие офицеры.

С другой стороны, запись разговора распространила именно Россия. Местные спецслужбы активно используют Симоньян для распространения информации и ее легализации. Вспомним только знаменитое интервью с двумя российскими киллерами, которые ехали посмотреть шпили в британском Солсбери. Таким образом, версия о работе российских шпионов – основная, и именно о ней как о 99% пишут западные СМИ.

А ведь со времен операции "Мясной фарш" (не путать с "ливерной колбаской") мы знаем любовь спецслужб к хитроумным стратегиям, которые уже во времена Путина нивелировались ироничным термином "многоходовочка".

Операция "Мясной фарш" или Operation Mincemeat – британская спецоперация по дезинформации нацистов относительно возможных мест высадки союзников в Европе. Считается, что в ее планировании участвовал будущий автор книг о Джеймсе Бонде – Ян Флемминг.

Для любителей конспирологии и быстрых и окончательных выводов без знания всех нюансов – здесь бескрайнее поле для творчества. Впрочем, обычную логику никто не отменял, а она подсказывает, что в этой ситуации нужно искать "кому выгодно".

Это могли, к примеру, сделать и сами немцы, чтобы показать, что работа по предоставлению "Таурусов" ведется, и подтолкнуть канцлера Шольца к более решительным действиям. Немецкие СМИ активно пишут, что министр обороны Писториус готов передать Украине ракеты, в то же время Шольц всячески тормозит процесс и публично выставляет себя слабым, когда отказывает Украине под очередным надуманным предлогом. Последняя такая серия медленного политического самоубийства состоялась как раз накануне 1 марта.

Эта версия хоть как-то может объяснить ужасный непрофессионализм господина Герхартца, который в 21 веке не знает, что любой разговор по сотовому можно перехватить и подслушать, особенно – в чужой стране, а потому ведет задушевные разговоры и спокойно себе выбалтывает государственные тайны нескольких стран. Кстати, министр Писториус уже сообщил, что кадровых решений по итогам скандала не будет.

Против этой версии играют уже легендарная немецкая бюрократическая машина, предыдущие провалы разведки (и ее репутация), а также значительные имиджевые риски, которые подвергают удару не только непопулярного канцлера, но и весь Бундесвер, в том числе до сих пор популярного министра обороны.

Это могли сделать союзники (которые на внутренние бундесриски не обращают внимания), чтобы у Германии не осталось другого выбора, как передать ракеты Украине. Эта история вписывается в публичную риторику Франции и Великобритании, а также сообщения западных СМИ о мощном давлении на бундесканцлера по этому вопросу.

(которые на внутренние бундесриски не обращают внимания), чтобы у Германии не осталось другого выбора, как передать ракеты Украине. Эта история вписывается в публичную риторику Франции и Великобритании, а также сообщения западных СМИ о мощном давлении на бундесканцлера по этому вопросу. Это могли сделать разведки третьих стран (например, Китая) с расчетом выгоды для себя. Задача рассорить союзников и выставить Бундесвер в плохом свете. А почему бы и нет?

(например, Китая) с расчетом выгоды для себя. Задача рассорить союзников и выставить Бундесвер в плохом свете. А почему бы и нет? Это могли быть частные лица, для которых "шпионаж по приколу" является хобби.

Что в итоге?

Россия может сколько угодно надувать щеки, но даже эта история доказывает, что ее не боятся. Более того, никто не считает Крым какой-то сакральной красной линией. Потому что ни он, ни Керченский мост таковыми уже давно не являются.

Крым – это украинская земля, которую Россия незаконно (и временно) аннексировала. Керченский мост, хоть ты 100 раз называй его "Крымским" – является незаконно возведенным объектом, а потому должен быть уничтожен. Сейчас мы знаем, что для этого нужны 10 – 20 "Таурусов" (по оценкам специалистов из "Люфтваффе").

Впрочем, в Украине есть и другие варианты его демонтажа, а защитников сооружения становится все меньше (последний уничтоженный – ракетный катер "Сергей Котов").

Поэтому Россия может сколько угодно заявлять какие-то протесты и даже (если решится) вызвать посла Германии – это уже ничего не изменит. Как писал один киевлянин – "Аннушка уже разлила масло".