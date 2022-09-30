Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Запад предупредил Кремль, что в случае атак на критическую инфраструктуру Украины нам предоставят дальнобойные ракеты.
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Каким может быть ответ НАТО
Пионтковский считает, что НАТО не применит пятую статью. Оно перейдет в прямую атаку на российскую армию, как предупредили президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в случае ядерной атаки.
Они позволят Украине добить российскую армию. Они просто резко интенсифицируют поставки вооружения,
– отметил российский публицист.
По его мнению, Запад снимет ограничение не давать Украине дальнобойные ракеты к системам HIMARS, которые бьют на 300 – 500 километров, чтобы ВСУ не били по территории России. И очередной пакет военной помощи США является первым шагом к этому.
Пионтковский о взрывах на "Северном потоке" и возможном ответе НАТО: смотрите видео
Почему Украине необходимы дальнобойные ракеты
Пионтковский напомнил, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратил внимание на вопрос безнаказанности России из-за ее двадцатикратного превосходства в дальности огневого воздействия. Генерал призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты, заявив, что Украина не будет бить по российским городам.
Просто наличие у нас этих ракет и возможности ударить по россиянам будет достаточно, чтобы сдержать россиян от ударов по нашим городам. Чтобы они знали, что у нас есть ракеты, и в случае чего за каждую ТЭЦ в Харькове будет ТЭЦ в Курске, а за ТЭЦ в Киеве будет ТЭЦ в Москве,
– процитировал он слова Залужного.
По мнению публициста, часть этих ракет уже предоставили Украине. А Москву по частным каналам предупредили, что если еще будут атаки вроде удара по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге, тогда ВСУ получат полный набор этих дальнобойных ракет и украинцы сами будут решать, как их использовать.
Утечки на "Северных потоках": что известно
- В ночь на 26 сентября в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления. Предполагалось, что утечка газа произошла юго-восточнее датского острова Борнгольм.
- Оператор "Северного потока" 27 сентября заявил о разрушении сразу 3 ветвей газопровода. Поэтому в Германии уже начали расследование.
- Впоследствии в Балтийском море обнаружили еще одну утечку газа. В Швеции не исключают, что была еще одна детонация.
- В НАТО 29 сентября официально отреагировали на утечки газа на "Северных потоках". Подрывы на трубопроводах Альянс назвал диверсией.