Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Захід попередив Кремль, що у випадку атак на критичну інфраструктуру України нам нададуть далекобійні ракети.

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Якою може бути відповідь НАТО

Піонтковський вважає, що НАТО не застосує п'яту статтю. Натомість воно перейде в пряму атаку на російську армію, як попередили президент США Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен та американський міністр оборони Ллойд Остін у випадку ядерної атаки.

Вони дадуть можливість Україні добити російську армію. Вони просто різко інтенсифікують постачання озброєння,

– зазначив російський публіцист.

На його думку, Захід зніме обмеження не давати Україні далекобійні ракети до систем HIMARS, які б'ють на 300 – 500 кілометрів, щоб ЗСУ не били по території Росії. І черговий пакет військової допомоги від США є першим кроком до цього.

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Чому Україні необхідні далекобійні ракети

Піонтковський нагадав, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернув увагу на питання безкарності Росії через її двадцятиразову перевагу в дальності вогневого впливу. Генерал закликав надати Україні далекобійні ракети, заявивши, що Україна не битиме по російських містах.

Просто наявність у нас цих ракет і нашої можливості вдарити по росіянам буде достатньо, щоб стримати росіян від ударів по наших містах. Щоб вони знали, що у нас є ракети, й у разі чого за кожну ТЕЦ у Харкові буде ТЕЦ у Курську, а за ТЕЦ у Києві буде ТЕЦ у Москві,

– процитував він слова Залужного.

На думку публіциста, частину цих ракет уже надали Україні. А Москву за приватними каналами попередили, що, якщо будуть атаки на кшталт удару по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, то тоді ЗСУ отримають повний набір цих далекобійних ракет і українці самі вирішуватимуть, як їх використовувати.

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