Утилизация оккупантов: 2 БТГр 200-й бригады России практически уничтожены в Харькове

Батальонная тактическая группа 200-й отдельной мотострелковой бригады российской армии понесла огромные личные потери на Харьковщине. Вооруженным Силам Украины удалось ликвидировать 1500 врагов из упомянутого подразделения.

Об этом рассказал офицер ВСУ Юрий Кочевенко. Он добавил, что среди "утилизированных оккупантов" был и командир бригады полковник Денис Курило.

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Российская бригада была практически уничтожена под Харьковом

По словам Кочевенко, две батальонно-тактические группы, созданные на основе личного состава 200-й отдельной мотострелковой Печенгской акбригады, были феерически разгромлены Вооруженными Силами Украины под Харьковом. Он отмечает, что бригаду возглавлял полковник Денис Курило, которого тоже удалось ликвидировать на поле боя.



Денис Курило ликвидирован / Фото росСМИ

Общие потери среди личного состава – 1 500 человек. Кочевенко рассказывает, что выжила только незначительная часть бригады.

Те, кто временно выжил (а это 260 захватчиков) по возвращении сразу написали рапорты на увольнение с военной службы,

– рассказал он.

По данным защитника, сейчас 200 ОМСБр восстанавливает боеспособность и проходит боевое согласование с новым набором "свежего мяса". Повторная отправка перегруппированного войска в Украину планируется к концу апреля.

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