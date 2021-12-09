Утонули на рыбалке: под Житомиром ищут тела супругов

В селе Парипсы на Житомирщине спасатели ищут тела мужа и жены. Супруги могли утонуть в местном водоеме, когда ловил рыбу.

К поискам присоединились водолазы из области. Впрочем, работу им осложняют погодные условия.

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Из-за погодных условий к поиску подключили снегоболотоход из Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в городе Дрогобыч,

- сообщает ГСЧС.

Поисковую операцию проводят на территории Попельнянской территориальной общины.

Тела пропавших супругов ищут в местном водоеме / Фото ГСЧС

Несчастные случаи с рыбаками

7 ноября во время рыбалки на реке Днестр Маяковской территориальной общины Одесской области пропал рыбак. Тело нашли около 12 часов 9 ноября на расстоянии 20 метров от берега. Спасатели обследовали 1200 квадратных метров дна реки, привлекая плавательное средство и 6 человек, трое из которых – водолазы.

Разыскали тело рыбака, пропавшего еще 22 ноября. Погибшего обнаружили в Черном море вблизи острова Березань на глубине 6 метров. Тело доставали 9 спасателей. Они подняли погибшего рыбака на поверхность и транспортировали на берег.

Водолазы ГСЧС также достали из водоема утопленника. Впоследствии стало известно, что мужчина погиб из-за того, что поймал слишком крупную рыбину.

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