До пошуків долучились водолази з області. Втім, роботу їм ускладнюють погодні умови.

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Через погодні умови до пошуку підключили снігоболотохід зі Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України в місті Дрогобич,

– повідомляє ДСНС.

Пошукову операцію проводять на території Попільнянської територіальної громади.



Тіла зниклого подружжя шукають у місцевій водоймі / Фото ДСНС

Нещасні випадки з рибалками

7 листопада під час риболовлі на річці Дністер Маяківської територіальної громади Одеської області зник рибалка. Тіло знайшли близько 12 години 9 листопада на відстані 20 метрів від берега. Рятувальники обстежили 1200 квадратних метрів дна річки, залучивши плавальний засіб та 6 людей, троє з яких – водолази.

Розшукали тіло рибалки, який зник ще 22 листопада. Загиблого виявили у Чорному морі поблизу острова Березань на глибині 6 метрів. Тіло діставали 9 рятувальників. Вони підняли загиблого рибалку на поверхню та транспортували на берег.

Водолази ДСНС також дістали з водойми потопельника. Згодом стало відомо, що чоловік загинув через те, що впіймав надто велику рибину.

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