Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский. По его словам, страны НАТО не готовы воевать за Украину.

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К сожалению, этот вариант – это утопия,

– заявил Казанский.

Он заверил, что если бы такой вариант борьбы с Россией существовал – он бы поддержал его. "Одно дело, когда Украина один на один с Россией, а другое – когда есть страны НАТО, это совсем другое дело", – сказал Казанский.

Однако, как отметил Казанский, пока об этом речи не идет.

"Нам готовы помогать разными способами: и финансово, и оружие дают. Однако воевать за нас пока никто не готов. Поэтому вопроса такого пока нет", – подытожил он.

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