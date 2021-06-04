Таку думку висловив представник української делегації в Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. За його словами, країни НАТО не готові воювати за Україну.

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На жаль, цей варіант – це утопія,

– заявив Казанський.

Він запевнив, що якби такий варіант боротьби з Росією існував – він би підтримав його. "Одна справа, коли Україна сам на сам з Росією, а інша – коли є країни НАТО, це зовсім інша справа", – сказав Казанський.

Однак, як зауважив Казанський, наразі про це не мовиться.

"Нам готові допомагати у різний спосіб: і фінансово, і зброю дають. Однак воювати за нас наразі ніхто не готовий. Тому питання такого поки немає", – підсумував він.

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