Утопленный крейсер "Москва" принес Украине 4 сенсационные победы

Впервые в мировой истории потоплен в бою ракетный крейсер. Впервые в бою уничтожен крупнейший флагманский корабль флота РФ.

Инвестиции в "Нептун" окупились фейерверком на "Москве"

Впервые боевой корабль уничтожен ударом противокорабельной ракеты, полностью производимой в Украине. Впервые победу на море одержали Вооруженные Силы Украины. Без всяких преувеличений – историческая сенсационная победа Украины над русским флотом.

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Украина потратила за все годы на программу разработки и производства ПКР "Нептун" около 93 миллионов долларов. Теперь залпом "Нептуна" уничтожен ракетный крейсер стоимостью в 1 миллиард долларов, флагман Черноморского флота, на котором держит свой штаб и свой флаг командующий Черноморским флотом РФ.

14 апреля Министерство обороны РФ признало, что ракетный крейсер "Москва", флагманский корабль Черноморского флота, крупнейший боевой корабль на Черном море, утонул в результате "взрыва боекомплекта" и "пожара, причины которого выясняются". Экипаж крейсера вроде бы удалось спасти, но детальную информацию о потерях Минобороны РФ как всегда не обнародовало. Штатный экипаж составляет более 510 человек.

Украинское супероружие

Украинское командование и госпредприятие КБ "Луч" объявили, что российский крейсер поразили двумя новейшими противокорабельными ракетами "Нептун".

Источники говорят, что "Москва" была уничтожена пусками двух противокорабельных ракет "Нептун", которые были совершены из Одесской области с расстояния примерно в 130 километров по российскому ракетному крейсеру, находившемуся в районе острова Змеиный. Именно здесь с борта Москвы осуществлялось руководство морской блокадой побережья Украины российским флотом.

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Крейсер "Москва" хорошо защищен от ракетной атаки, такие корабли – одна из самых сложных целей, именно из-за сильной эшелонированной обороны от атак с воздуха. Ракетный комплекс крейсера на базе С-300 имеет боекомплект из 68 ракет. Также крейсер прикрыт зенитно-рактеными и зенитно-артиллерийскими комплексами для поражения противокорабельных ракет с малого расстояния. Он снабжен системами радиоэлектронной борьбы и противодействия, системами постановки помех.

Однако поисковики двух "Нептунов" самостоятельно захватили цель, система управления выделила среди больших волн и препятствий настоящий крейсер, определила оптимальную траекторию для атаки, чтобы избежать перехвата ПВО крейсера, и был нанесен смертельный удар.

То есть активная система наведения вместе с алгоритмами селекции цели среди препятствий позволили ракетам самостоятельно навестись и определить точки удара.

Украинские инженеры КБ "Луч" разработали свою уникальную технологию и поставили наше государство среди 10 других стран мира, способных производить свои собственные противокорабельные ракеты для поражения особо защищенных целей.

Актуальное "Москва" пошла ко дну: почему громкое поражение в море станет непоправимым для России

Крейсер "Москва" был оснащен множеством вооружения, но это его не спасло / Фото Naval Graphics

"Убийца авианосцев" прорекламировал ВСУ на весь мир

Теперь Россия потеряла корабль с мощнейшим вооружением для противовоздушной обороны возможной десантной операции на Черном море. Крейсер "Москва" типа "Слава" российские адмиралы назвали "убийцей американских авианосцев" из-за мощного ракетного вооружения дальнего действия. Неизвестны потери экипажа "Москвы" – российское Минобороны всегда скрывает потери.

Понятно одно – Россия потерпела тяжелое поражение, украинцы победили в бою. Российский флот и противовоздушная оборона кораблей показали свою уязвимость и не способны защитить даже свой флагман. Это мощный удар по экспорту российского вооружения и реклама украинского ракетного производства.

"Москва", если бы ее сдали на металл, весит 250 танков, но основная стоимость крейсера – это вооружение и электроника. Уничтожен целый комплекс вооружения, который Россия не способна восстановить в ближайшие годы, корабли такого класса в РФ уже не производятся.

Украина показывает всему миру каждый день, как нужно бить российскую сбродную армию и флот. Спасибо, КБ "Луч", спасибо ВСУ.

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