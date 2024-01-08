Утренний массированный удар: Зеленский назвал количество жертв и пострадавших

Российские военные утром 8 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. В вечернем обращении Владимир Зеленский назвал количество жертв, а также пострадавших в результате террористической атаки.

Утром 8 января российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Известно, что враг избивал по ряду регионов. К сожалению, в результате этого много пострадавших и жертв.

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Враг унес жизни у 4 человек

Сегодняшнее утро снова, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки. Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким! Государство-террорист непременно почувствует наш ему ответ,

– отметил президент.

​​​Зеленский добавил, что в трех областях все еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ракетных ударов. Речь идет о Донетчине, Херсонщине и Хмельнитчине. Глава государства выразил благодарность спасателям, полицейским, сотрудникам коммунальных служб, а также всем, кто вовлечен в этот процесс.

Защитники неба сбили 18 крылатых ракет

Как отмечают в Воздушных силах, в ночь на 8 января враг нанес массированный удар по Украине. Оккупанты применили крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты, а также ударные БПЛА.

В общей сложности российские захватчики применили 59 средств для атаки:

8 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

4 аэробалистических ракет "Кинжал" из четырех МиГ31К;

24 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3;

6 баллистических ракет "Искандер-М";

2 управляемых авиационных ракет Х-31П.

Российские захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты. Защитники неба уничтожили 8 "Шахедов", а также 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Обратим внимание, что около 02:00 8 января мониторинговые каналы начали сообщать о том, что в пусковые рубежи летят стратегические бомбардировщики. Уже к 03:00 Воздушные силы это подтвердили. Под утро стало известно, что враг также подвел к пусковым рубежам Ту-22М3, а также поднимал в воздух МиГ-31К – ракетоносители "Кинжалов".