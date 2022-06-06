Утренний обстрел Николаева: россияне били из "Пиона", повредили жилые дома и авто

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев. Утром 6 июня жилые кварталы города обстреляли из "Пиона" – тяжелой ствольной артиллерией.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что по состоянию на 6 июня ситуация остается тяжелой. Бои продолжаются на границе Николаевской и Херсонской областей, а также в Бериславском районе (Херсонщина).

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Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать деревни. Сложная ситуация остается на территории Калиновской и Великоалександровской общин.

Враг открывает огонь по Николаеву

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в ночь на 6 июня враг обстрелял один из районов Николаева реактивной системой залпового огня. Российские оккупанты разрушили частный жилой дом.

В Галицыновской общине после попадания вражеских боеприпасов и их обломков вспыхнул пожар. Огонь охватил хозяйственное здание и участок сухой травы.

Утром снова тяжелой ствольной артиллерией типа "Пион" обстреляны жилые кварталы Николаева. Повреждены частные здания, автомобили, есть погибший. Информация уточняется,

– говорится в сообщении.

"Пион" не стреляет точно

Александр Сенкевич – мэр Николаева – в конце мая сообщил, что российские захватчики уже активно используют самоходную пушечную артиллерию модели "Пион". Она очень опасна для всех местных жителей.

Сенкевич напомнил, что такие самоходные артиллерийские установки ударяют на большое расстояние. Однако они отличаются малой точностью. Даже если враг будет целиться по окрестностям, может атаковать город. Фактически, если огонь открыли, все будет происходить по принципу "куда попадет, туда попадет".

Мэр Николаева отметил, что снаряд от "Пиона" весит более 100 килограммов. Единственная цель такого оружия – наносить разрушения.

Николаевщину обстреливают с территории Херсонской области.

Сенкевич призвал местных жителей эвакуироваться хотя бы на время, чтобы спасти свою жизнь. Кроме того, мэр подчеркнул: если люди не имеют возможности эвакуироваться самостоятельно, они могут обратиться к местным властям. Помощь обязательно поступит.

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"Пион" – 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. В общем, ее главной целью является собственно атаковать позиции противника в тылу. Средняя дальность возможной атаки оценивается в 30 километров.