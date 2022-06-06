Оперативне командування "Південь" повідомило, що станом на 6 червня ситуація залишається важкою. Бої тривають на кордоні Миколаївської та Херсонської областей, а також – у Бериславському районі (Херсонщина).

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Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати села. Складна ситуація залишається на території Калинівської та Великоолександрівської громад.

Ворог відкриває вогонь по Миколаєву

Оперативне командування "Південь" повідомило, що у ніч на 6 червня ворог обстріляв один з районів Миколаєва реактивною системою залпового вогню. Російські окупанти зруйнували приватний житловий будинок.

У Галицинівській громаді після потрапляння ворожих боєприпасів та їх уламків спалахнула пожежа. Вогонь охопив господарську будівлю та ділянку сухої трави.

Вранці знову важкою ствольною артилерією типу "Піон" обстріляно житлові квартали Миколаєва. Пошкоджено приватні будівлі, автівки, є загиблий. Інформація уточнюється,

– мовиться у повідомленні.

"Піон" не стріляє точно

Олександр Сєнкевич – мер Миколаєва – наприкінці травня повідомив, що російські загарбники вже активно використовують самохідну гарматну артилерію моделі "Піон". Вона є дуже небезпечною для всіх місцевих жителів.

Сєнкевич нагадав, що такі самохідні артилерійські установки вдаряють на велику відстань. Однак вони вирізняються малою точністю. Навіть якщо ворог цілитиметься по околицях, може атакувати саме місто. Фактично, якщо вогонь відкрили, все відбуватиметься за принципом "куди влучить, туди влучить".

Мер Миколаєва зауважив, що снаряд від "Піона" важить понад 100 кілограмів. Єдина мета такої зброї – завдавати руйнувань.

Миколаївщину обстрілюють з території Херсонської області.

Сєнкевич закликав місцевих жителів евакуюватися хоча б на певний час, аби врятувати своє життя. Окрім того, мер наголосив: якщо люди не мають змоги евакуюватися самостійно, вони можуть звернутися до місцевої влади. Допомога обов'язково надійде.

Зверніть увагу! "Піон" – 203-міліметрова самохідна артилерійська установка. Загалом її головною метою є власне атакувати позиції противника у тилу. Середню дальність можливої атаки оцінюють у 30 кілометрів.

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